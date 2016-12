BREVES: País - 2.ª edição

Redação, 05 nov (Lusa) – Notícias breves do País (2.ª edição):

AMADORA: Operação de combate ao comércio ilegal de aves na feira da Brandoa

A PSP anunciou hoje o levantamento de quatro autos de notícia por contraordenação durante uma operação de combate ao comércio ilegal de aves realizada no domingo através das suas Brigadas de Proteção Ambiental (BriPA), na feira da Brandoa, Amadora.

A operação, realizada em colaboração com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), visou a venda e detenção de espécies abrangidas pela convenção CITES (Convenção internacional sobre o comércio de espécies da fauna e da flora selvagem ameaçadas de extinção), além de verificar a situação dos comerciantes, nomeadamente a existência das autorizações e registos legalmente exigidas.

Segundo o comunicado da PSP, podem vir ainda a ser levantados mais autos, dependendo do envio de documentação que os comerciantes afirmaram não possuir no local.

O montante mínimo total das infrações detetadas poderá chegar aos 13.500 euros.

LISBOA: Detido em Carnide por tráfico de droga

A PSP de Lisboa anunciou hoje a detenção de um homem de 53 anos por tráfico de droga na freguesia de Carnide, na capital, tendo-lhe apreendidas 881,98 doses de produto que se julga ser haxixe.

De acordo com o comunicado, os factos ocorreram na sexta-feira passada e, após uma busca domiciliária, foram ainda apreendidos duas munições de calibre 12, uma faca usada no corte do produto estupefaciente e 150 euros.

O detido, após presente a tribunal, viu ser-lhe aplicada como medida de coação apresentações semanais.

FUNCHAL: Sindicato dos Professores da Madeira entrega petição no parlamento

O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) entregou hoje na Assembleia Legislativa da Madeira uma petição com 3.275 assinaturas de apoio à luta dos professores do Conservatório e Escolas das Artes que reivindicam integração na carreira docente.

Os professores estão em desacordo com a transição para a tabela remuneratória única e reivindicam a sua integração em conformidade com o Estatuto da Carreira Docente.

O presidente do sindicato, Francisco Oliveira, adiantou que o organismo está disposto a desistir das ações que tem em tribunal contra o Governo Regional nesta matéria desde que haja um acordo, por escrito, com o secretário regional da Educação.

LISBOA: Metro e Carris repetem tradição de Natal

O Metro de Lisboa e a Carris voltam a oferecer este Natal viagens especiais às crianças da cidade com comboios e elétricos conduzidos pelo Pai Natal.

O Comboio de Natal, dedicado a crianças de instituições particulares de solidariedade social e de escolas do ensino básico, estará devidamente decorado e tem viagem marcada para os dias 06, 12 e 16 de dezembro, indicou o Metro em comunicado.

Com a participação do Teatro de Carnide e do Pavilhão do Conhecimento, os “pequenos clientes” irão assistir a exibições de teatro e fazer experiências científicas e terão ainda a possibilidade de falar com o Pai Natal.

Por seu lado, a Carris mantém a tradição do Elétrico dos Sonhos, que, até dia 15, vai passear pela cidade com as crianças das escolas da Grande Lisboa.

LISBOA: Mercado de Natal em Benfica com pista de gelo e concertos

O Mercado de Natal de Benfica, em Lisboa, decorre entre quarta-feira e o dia 18 de dezembro, domingo, disponibilizando uma pista de gelo, a casa do Pai Natal, ‘street food' com doces tradicionais e um comboio natalício.

A programação conta ainda com espetáculos de andas e malabares, animações com palhaços, pinturas faciais, ilusionistas, Dj e um espetáculo de gospel inspirado no filme de animação infantil “Frozen, o Reino do Gelo”.

A iniciativa decorre no jardim do Mercado de Benfica, onde terminará a Parada de Natal e será possível ouvir canções de Natal pelas vozes do Coro Infantil de Santo Amaro de Oeiras.

CALDAS DA RAINHA: Biblioteca Municipal celebra 19 anos

A Biblioteca Municipal das Caldas da Rainha comemora 19 anos, assinalados durante o mês de dezembro com várias atividades.

O programa arranca na terça-feira com um teatro de fantoches e, em simultâneo, livros de diferentes temáticas vão espalhar-se por diferentes espaços, desde cafés ao terminal rodoviário.

A efeméride será ainda assinalada com apresentação de livros, hora do conto, atividades musicadas e a exposição “Café com Pessoa”, da autoria dos alunos do 12.º ano de Artes Visuais do Agrupamento de Escolas Raul Proença.

CALDAS DA RAINHA: II Street food Festival

O II Street Food Festival das Caldas da Rainha vai realizar-se de 08 a 11 de dezembro, na Avenida 1.º de Maio.

O festival é uma iniciativa integrada programa de animação de Natal promovida pela Associação Empresarial ACCCRO e o município das Caldas da Rainha e conta com a participação de cerca de três dezenas de carrinhas de comida, animações e música.

A realização do festival obriga à interdição e ao condicionamento do trânsito e do estacionamento na Avenida 1º. de Maio entre as 14:00 do dia 07 e as 21:00 do dia 11.

LISBOA: Identificados 11 jovens em ação de controlo e deteção de droga

A PSP identificou hoje de manhã 11 jovens, no âmbito de uma ação de controlo e deteção de droga em estabelecimentos de ensino, em Alcântara e Belém, em Lisboa, anunciou aquela força policial.

Os 11 jovens foram identificados “para efeitos contraordenacionais referentes à detenção de estupefacientes em doses menores às previstas para o consumo durante o período de dez dias, tendo sido notificados para comparecer na respetiva Comissão de Dissuasão de Toxicodependência”, refere a PSP num comunicado hoje divulgado.

Um dos jovens interpelados hoje pelos agentes do programa “Escola Segura” tinha em sua posse “quantidade estupefaciente superior à prevista para o consumo durante 10 dias, pelo que é presente em tribunal competente”.

Além de identificar os jovens, a PSP apreendeu cerca de 45 doses individuais de droga, nomeadamente haxixe e liamba.

JRS/DYA/FYM/MCL/EC/RCP // ROC

Lusa/fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)