BREVES: País (3.ª edição)

PONTA DELGADA: Jovens de 16 e 22 anos em prisão preventiva por roubo

Dois jovens, de 16 e 22 anos, ficaram em prisão preventiva na sequência de um assalto a uma carpintaria no concelho de Ponta Delgada, nos Açores, no qual terão agredido o proprietário, anunciou hoje a PSP.

Em comunicado, a PSP informa que os detidos “agiram em comunhão de esforços e, fazendo uso de um plano por eles delineado, dirigiram-se encapuzados a uma carpintaria” na freguesia da Candelária, onde agrediram e imobilizaram o proprietário.

“Já com a vítima caída no chão, munidos com facas, revistaram-no e conseguiram apoderar-se de 400 euros em dinheiro que o mesmo tinha na sua carteira”, refere a PSP, explicando que o crime ocorreu no sábado, tendo sido recuperado o valor do roubo.

TORRES VEDRAS:GNR sensibiliza para a necessidade de abolir barreiras arquitetónicas

A GNR anunciou a realização em Torres Vedras da operação "100 barreiras", destinada a sensibilizar a população para a necessidade de abolir barreiras arquitetónicas.

Os militares alertaram os condutores para a não utilização dos locais de estacionamento reservado a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, e sensibilizaram os cidadãos para comportamentos que promovam a eliminação das barreiras físicas desnecessárias, como a colocação de rampas de acesso e de corrimões.

ALCOBAÇA: PS defende início imediato da área Empresarial da Benedita

O Partido Socialista de Alcobaça defendeu hoje, em comunicado, “o início imediato” da Área Localização Empresarial da Benedita (ALEB), um projeto de 6,5 milhões de euros, aguardado há quase duas décadas.

Em novembro, a Câmara de Alcobaça aprovou o Plano de Pormenor e anunciou para o início de 2017 a assinatura do contrato de empreitada (cuja autorização terá ainda de ser publicada em Diário da República) e a intenção de candidatar a obra a fundos comunitários assim que abram as candidaturas.

Em comunicado, o PS considerou hoje esta infraestrutura “essencial para responder às exigências Benedita e do sul do concelho”, defendendo o seu início imediato, já que o projeto “não pode ficar dependente da aprovação e tramitação da candidatura, nem na sua concretização”.

Assim, os socialistas propõem o avanço da obra ainda sem candidatura aprovada e sugerem que, caso seja negada a comparticipação, “o recurso a formas de financiamento alternativos”, como “o crowdfunding, ou a pré-reserva de lotes com condições mais favoráveis”, pode ler-se.

TORRES VEDRAS: Concerto de órgão na Igreja da Misericórdia na sexta-feira

O grupo Schola Cantorum da Catedral de Santarém atua na quinta-feira, pelas 16:30, na Igreja da Misericórdia de Torres Vedras, no âmbito do ciclo de órgão promovido pela câmara e pela Santa Casa da Misericórdia.

Schola Cantorum da Catedral de Santarém é uma escola de música sacra para rapazes e raparigas com idades compreendidas entre seis e 18 anos, e tem direção artística de David Paccetti Correia e de Pedro Rollin Rodrigues.

O Ciclo de Órgão de Torres Vedras tem como ponto de partida o restauro do respetivo órgão histórico e culmina a 07 de janeiro com a realização de classes de órgão pela Escola de Música Luís António Maldonado Rodrigues e um ateliê de órgão, no mesmo espaço.

