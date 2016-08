BREVES: Centro

Redação, 29 ago (Lusa) – Notícias breves da região Centro.

GUARDA: Candidaturas aos Cursos Técnicos Superiores Profissionais

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) tem a decorrer, até ao dia 16 de setembro, a segunda fase de candidaturas aos Cursos Técnicos Superiores Profissionais.

Segundo o IPG, para o próximo ano letivo estão previstos os cursos de Acompanhamento de Crianças e Jovens, Animação Turística e do Património Cultural e Natural, Bioanálises e Controlo, Cibersegurança, Comunicação Digital, Comunicação, Protocolo e Organização de Eventos, Contabilidade e Fiscalidade, Cozinha e Produção Alimentar, Desenvolvimento de Aplicações Informáticas, Design e Fabrico Digital, Desportos de Montanha, Energias Renováveis e Eficiência Energética, Gerontologia, Gestão Clínica Administrativa, Gestão e Comércio Internacional, Higiene e Prevenção de Riscos Profissionais no Trabalho, Manutenção Industrial Eletromecatrónica, Reabilitação Energética e Conservação de Edifícios, Testes de Software, Transportes e Logística.

A fonte adianta que as candidaturas devem ser formalizadas em requerimento próprio de acordo com as informações e prazos constantes do edital de abertura de concurso, que pode ser consultado na página internet do IPG (www.ipg.pt/Tesp/).

GUARDA: Instituto Politécnico tem candidaturas abertas para mestrados

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) tem a decorrer, até ao dia 16 de setembro, a segunda fase das candidaturas ao concurso de acesso aos mestrados para o ano letivo de 2016/2017.

Segundo o IPG, podem candidatar-se ao acesso aos ciclos de estudos conducentes ao grau de mestre, os titulares do grau de licenciado ou equivalente legal; os titulares de um grau académico superior estrangeiro, conferido na sequência de um primeiro ciclo de estudos organizado, de acordo com os princípios do Processo de Bolonha, por um Estado aderente a este Processo; os titulares de um grau académico superior estrangeiro, que seja reconhecido, como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado, pelo órgão técnico-científico estatutariamente competente; e os detentores de um currículo escolar, científico ou profissional que seja reconhecido, como atestando a capacidade para realização deste ciclo de estudos, pelo órgão técnico-científico estatutariamente competente.

Os interessados podem obter mais informações em http://www.ipg.pt/mestrados/candidatura.

SEIA: Constituído Conselho Municipal da Juventude

O município de Seia já tem constituído e a funcionar o Conselho Municipal da Juventude, que é liderado pelo presidente da Câmara Municipal, Carlos Filipe Camelo.

O novo órgão integra um membro de cada partido com assento na Assembleia Municipal, o representante do município no Conselho Regional de Juventude, representantes do Agrupamento do Corpo Nacional de Escutas e de associações juvenis (Casa da Juventude Dona Ana Nogueira e Associação Juvenil de São Martinho) e de estudantes (Escola Secundária de Seia, Escola Profissional da Serra da Estrela e Escola Superior de Turismo e Hotelaria) e um membro de cada organização de juventude partidária com representação nos órgãos do município ou na Assembleia da República.

Segundo a autarquia de Seia, o Conselho Municipal da Juventude tem como principal objetivo a gestão participada dos recursos afetos às políticas públicas municipais, bem como um aumento de transparência da atividade da autarquia, possibilitando a participação cívica da população, concretamente sobre matérias relacionadas com a política de juventude.

TRANCOSO: Exposição da pintora Eduarda Lapa

O Centro Cultural de Trancoso acolhe, até ao dia 30 de setembro, uma exposição da pintora Eduarda Lapa, que nasceu naquele concelho em 15 de outubro de 1895 e faleceu no dia 09 de setembro de 1976, em Lisboa.

A mostra é composta por 19 quadros e uma fotografia, bem como alguns objetos pessoais da pintora.

A Câmara Municipal de Trancoso que promove a mostra lembra que os trabalhos de Eduarda Lapa estão expostos em alguns dos mais relevantes museus nacionais como o Museu Machado Castro (Coimbra), Museu de Aveiro, Museu da Guarda, Museu José Malhoa (Caldas da Rainha), Museu Soares dos Reis (Porto) e Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa).

