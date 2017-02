BREVES: Sul - 2.ª Edição

Redação, 31 jan (Lusa) - Notícias breves da região Sul (2.ª edição):

BEJA: Raul Glória Dias toma posse como comandante distrital da PSP

O intendente Raul Glória Dias vai tomar oficialmente posse, na quinta-feira, como comandante distrital de Beja da PSP, cargo que desempenhava desde julho de 2016 em regime de acumulação com Évora.

Segundo o comando, a cerimónia pública de tomada de posse vai decorrer a partir das 15:00, no salão nobre do edifício do antigo Governo Civil de Beja, e deverá ser presidida pelo Diretor Nacional da PSP, Luís Manuel Peça Farinha.

O intendente Raul Glória Dias, de 49 anos, natural de Peniche e licenciado pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, exerceu, até recentemente, funções como comandante distrital de Évora da PSP.

ÉVORA: Um ferido grave em colisão de motociclo e automóvel na EN254

Uma pessoa sofreu ferimentos graves numa colisão ocorrida hoje à tarde entre um motociclo e um veículo ligeiro de passageiros, em Évora, na Estrada Nacional 254, divulgou a Proteção Civil.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora explicou à agência Lusa que o acidente, para o qual os bombeiros foram alertados às 15:32, aconteceu na freguesia do Bacelo e Senhora da Saúde, na estrada que liga Évora e Redondo.

O ferido grave foi transportado para o Hospital do Espírito Santo de Évora e, para o local do sinistro, foram mobilizados nove operacionais, apoiados por quatro viaturas, incluindo meios dos bombeiros, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica.

ÉVORA: Novos órgãos distritais da JSD tomam posse

Os novos órgãos distritais de Évora da JSD tomam posse, no sábado, numa cerimónia que conta com a presença dos vice-presidentes do PSD, Maria Luís Albuquerque, e da JSD, Tiago Carrão, divulgou hoje o partido.

Na iniciativa, que se realiza a partir das 20:00 num restaurante da cidade, vai ser empossada a presidente reeleita da Comissão Política Distrital de Évora da JSD, Ângela Caeiro, entre outros dirigentes.

ESTREMOZ: Teatro Bernardim Ribeiro recebe revista à portuguesa

“Ol(h)á Florbela” é o título da revista à portuguesa, com Florbela Queiroz, que vai ser representada no Teatro Bernardim Ribeiro, em Estremoz, no distrito de Évora, no sábado, divulgou a câmara municipal.

Segundo o município, o espetáculo, com início às 21:30, conta também com as participações de Vera Mónica, Marisa Carvalho, Raquel Canela e Gonçalo Brandão.

Trata-se de uma revista à portuguesa, escrita por “jovens e talentosos autores” - Flávio Gil, Renato Pino e Marisa Carvalho – e encenada por Isabel Damatta, na qual “os números são acompanhados por atrativas projeções de vídeo que tornam ainda mais reais as representações dos atores”.

ÉVORA: Conversa sobre ciência e arte

O pintor, investigador e professor Pedro Portugal é o orador de uma conferência sobre ciência e arte, que se realiza, no dia 09 de fevereiro, no Museu do Artesanato e Design de Évora (MADE), foi hoje divulgado.

Denominada "Porque é que a Ciência nunca conseguirá ser Arte e como a Arte é uma muleta da Ciência para explicar quimeras", a conferência integra o ciclo "Conversas com Ciência" do projeto Missão Ciência e Arte.

A iniciativa é organizada pela Universidade de Évora, Câmara de Évora e pelo programa "Évora, cidade educadora", com o apoio da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo.

