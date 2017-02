Carnaval da Nazaré decorre a partir de sexta-feira sob o mote "Agarrá Bossa"

Nazaré, Leiria, 01 fev (Lusa) – Milhares de foliões sobem na sexta-feira ao monte do S. Brás, na Nazaré, para um piquenique de arranque dos festejos carnavalescos que, até ao dia 03 de março, decorrem na vila sob o mote “Agarrá Bossa”.

A romaria ao monte, com 156 metros de altura, atrai anualmente milhares de foliões, que sobem centenas de degraus para acampar ao longo do dia à volta de fogueiras onde assam carnes e enchidos, numa espécie de piquenique que culmina com um baile.

“Tradicionalmente esta romaria era o arranque do Carnaval e os reis eram apresentados no cume do monte, mas este ano tivemos uma novidade, que foi a apresentação dos reis logo no dia 01 de janeiro, a seguir à Passagem do Ano”, explicou à Lusa o vice-presidente da Câmara, Manuel Sequeira.

O trono é este ano ocupado por Sónia Vidinha e Vitor Quinzico, ‘reis da folia’. O mote “Agarrá Bossa” é uma expressão que alude a um cabo náutico (boça) de amarração das embarcações.

Marchas inspiradas no tema, bailes, cegadas, desfiles e exposições integram o programa, que vai decorrer até ao dia 03 de março (Quarta-feira de Cinzas), data em que o Entrudo vai a enterrar, na praia, pondo fim à folia.

Nos três desfiles - no sábado (dia 25) à noite e nas tardes de domingo (dia 26) e terça-feira (dia 28) - deverão participar este ano, segundo o vice-presidente, “cerca de 2.000 foliões”.

Mais de 20 caros alegóricos estão a ser preparados pela organização carnavalesca.

“[Mas] surgem sempre carros construídos por populares noutros locais e dos quais só temos conhecimento no próprio dia do desfile, quando é feito o sorteio para a atribuição de lugares no cortejo”, ressalvou Manuel Sequeira.

O Carnaval da Nazaré é organizado pela Câmara Municipal, que estima investir este ano uma verba de 40 mil euros, montante semelhante ao investido nas últimas edições.

