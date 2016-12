Almanaque Lusa - 10 de dezembro

Lisboa, 10 dez (Lusa) - Hoje é sábado, 10 de dezembro, tricentésimo quadragésimo quinto dia do ano, Dia da Declaração Universal dos Direitos do Homem – Dia dos Direitos Humanos. Faltam 21 dias para o final de 2016.

Este dia é dedicado à Trasladação da Santa Casa do Loreto.

Nos céus, a Lua encaminha-se para a Fase Plena. Lua Cheia, dia 14, às 00:06.

O sol nasce às 07:44 e o ocaso regista-se às 17:15.

No porto de Lisboa, a preia-mar verifica-se às 11:56, a baixa-mar, às 05:22 e 17:53.

Os nascidos nesta data pertencem ao signo Sagitário, destacando-se o compositor belga César Franck (1822), a poeta norte-americana Emily Dickinson (1830), a escritora alemã, Nobel da Literatura em 1966, Nelly Sachs (1891), o compositor francês Oliver Messiaen (1908), a atriz norte-americana Dorothy Lamour (1914), o ator, encenador e cineasta britânico Kenneth Branagh (1960).

Nesta data, em 1520, Martinho Lutero queimava em público a bula papal que o excomungava da Igreja de Roma. Em 1616, morria Diogo do Couto, que continuara a elaboração das “Décadas da Ásia” de João de Barros. Em 1801, era criado em Portugal o Corpo Real da Polícia, antecessor da actual PSP. Em 1836, era abolido o comércio de escravos nos domínios portugueses. Em 1896, morria o químico e industrial sueco Alfredo Nobel.

Em 1901, realizava-se a primeira sessão de entrega dos Prémios Nobel. Entre os laureados contam-se Henri Dunant, Nobel da Paz, fundador do Comité Internacional da Cruz Vermelha e promotor da primeira Convenção de Genebra, Emil von Behring, Nobel da Medicina, pela descoberta do tratamento a soro, e Sully Prudhomme, Nobel da Literatura. Em 1913, o quadro “Mona Lisa”, de Leonardo da Vinci, desaparecido há dois anos, era recuperado e exposto no Museu do Louvre, em Paris.

Em 1948, a ONU aprovava a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Em 1956, era fundado o MPLA. Em 1962, estreava o filme Lawrence da Arábia.

Em 1977, vários dissidentes soviéticos eram colocados sob prisão domiciliária, para os impedir de participarem nas comemorações do aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Em 1980, morria Giorgio Baladore Pallieri, presidente do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Em 1982, 117 nações assinavam a Convenção do Mar. Em 1984, o bispo Desmond Tutu, dirigente da campanha anti-apartheid na África do Sul, recebia o Nobel da Paz.

Em 1985, tinha lugar a abertura do Continente de Matosinhos. A Sonae foi a primeira a lançar um hipermercado em Portugal, em associação com os franceses da Promodés. Em 1986, na primeira trégua em 17 anos de insurreição, era declarado o cessar-fogo entre os guerrilheiros comunistas do Novo Exército do Povo e o Governo das Filipinas. Em 1987, morria o pedagogo Ernâni Rosas.

Em 1991, após o massacre de 12 de novembro em Díli, o Papa João Paulo II enviava a Timor-Leste o núncio apostólico junto da Santa Sé. Em 1992, o Parlamento português aprovava o Tratado de Maastricht. Em 1993, Nelson Mandela, líder do Congresso Nacional Africano, e Frederik de Klerk, presidente da África do Sul, recebiam o Nobel da Paz.

Em 1995, Álvaro Dâmaso era eleito presidente do PSD Açores. Em 1996, Ximenes Belo e Ramos Horta recebiam o Nobel da Paz. Na mesma data, Nelson Mandela promulgava a nova Constituição da África do Sul, enterrando o “apartheid”. Em 1998, o escritor português José Saramago recebia o Prémio Nobel da Literatura. Em 2000, terminava o XVI congresso do PCP.

Em 2001, a Associação Sol recebia o prémio Direitos Humanos pelo trabalho com crianças infetadas pelo vírus da sida. Em 2002, era dia de Greve Geral em Portugal, contra o Código de Trabalho. No mesmo dia, a Polícia Judiciária detinha 15 elementos da Brigada de Trânsito da GNR, por suspeita de corrupção.

Em 2003, o Tribunal da Relação de Lisboa determinava a realização de novo interrogatório a Carlos Cruz, no âmbito do processo Casa Pia. Em 2004, Jorge Sampaio marcava eleições legislativas antecipadas para 20 de fevereiro.

Em 2005, o Instituto de Apoio à Criança e a Associação "Ninho" recebiam o prémio Ângelo d´Almeida Ribeiro. No mesmo dia, morria Richard Pryor, 65 anos, comediante norte-americano.

Em 2006, morria o antigo ditador chileno Augusto Pinochet, 91 anos, devido a complicações cardíacas. A seleção sénior feminina de Portugal conquistava pela quinta vez o título por equipas nos Campeonatos da Europa de Corta-mato. “Letters from Iwo Jima”, de Clint Eastwood, era considerado o melhor filme de 2006 pela Associação de Críticos de Cinema de Los Angeles.

Em 2008, era inaugurada a Benfica TV.

Em 2011, morria Maria Helena Pires de Matos, maestrina e musicóloga, vítima de doença prolongada. Morria Lourenço, antigo futebolista que alinhou no FC Porto durante a década de 1940, aos 89 anos.

Em 2012, o arcebispo sul-africano Desmond Tutu ganhava o Prémio UNESCO/Bilbao 2012 para a Promoção da Cultura de Direitos Humanos, pela "excecional contribuição no desenvolvimento de uma cultura universal de direitos humanos". Durão Barroso e os presidentes do Conselho, Herman Van Rompuy, e do Parlamento Europeu, Martin Schulz, recebiam em Oslo o Prémio Nobel da Paz, atribuído a 12 de outubro à União Europeia. Morria Miguel Guerra, o primeiro presidente da câmara de Alcobaça eleito depois do 25 de abril, aos 80 anos.

Em 2015, Américo Nunes, antigo piloto português, vítima de doença prolongada, morria aos 87 anos. Morria Maria Eugénia Cunhal, irmã mais nova do antigo líder comunista Álvaro Cunhal, também militante do PCP, jornalista e escritora, aos 88 anos.

