BREVES: País

CALDAS DA RAINHA: Detido por agressão e danos em viatura policial

A Polícia de Segurança Pública deteve um homem, de 39 anos, acusado da prática de um crime contra a propriedade, depois de ter danificado o vidro lateral traseiro direito de uma viatura policial, foi hoje anunciado.

A detenção teve lugar no sábado, no seguimento de uma ocorrência por agressões.

O detido foi notificado a comparecer às autoridades judiciárias competentes.

ALCOBAÇA: Apreensão de armas e munições

A PSP de Alcobaça apreendeu várias armas e munições no decorrer do cumprimento de um mandado de busca domiciliária, no âmbito de um inquérito por violência doméstica, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a PSP explica que a busca, realizada na sexta-feira, resultou na apreensão de uma arma de fogo, uma arma de ar comprimido, duas matracas (uma de eventual fabrico artesanal e outra transformável em bastão), uma catana, diversas munições e material de transporte.

O suspeito, com 50 anos, foi constituído arguido e ficou sob termo de identidade e residência.

LISBOA: Concurso para Grande Marcha decorre até 22 de fevereiro

O concurso da Grande Marcha de Lisboa 2017 vai decorrer até 22 de fevereiro, para encontrar a composição que será interpretada durante as Festas da Cidade e que será premiada no valor de 5.500 euros, anunciou hoje a organização.

Segundo a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC), responsável pela organização do concurso, a letra das composições tem de “incluir os temas ‘Lisboa’ e ainda ‘Atlântico, mar de encontros’, no âmbito de ‘Passado e Presente - Lisboa, capital ibero-americana de Cultura’”.

Como já vem sendo tradição, a composição vencedora vai ser interpretada por todos os participantes nas Marchas Populares das Festas de Lisboa’17, informou a EGEAC.

FUNCHAL: Grupo de trabalho para recuperação do Parque Ecológico já se reuniu

O grupo de trabalho multidisciplinar criado pela Câmara do Funchal para a elaboração do plano de recuperação dos ecossistemas do Parque Ecológico da cidade reuniu este fim de semana pela primeira vez, informou hoje a autarquia.

“A discussão abriu horizontes para que o Parque tenha um novo futuro para além das ações de reflorestação", disse a vice-presidente do município, Idalina Perestrelo, sobre o projeto para aquele espaço, que tem sido afetado por sucessivos incêndios no concelho.

O controlo das invasoras, que inclui a introdução de outras espécies como a ‘faia das ilhas’ - por ser de rápido crescimento, propagação e adaptação a solos degradados – e o estudo de uma nova estrutura para a reforçar a formação humana e o material de combate, para uma intervenção mais eficaz e eficiente foram aspetos em foco nesta primeira reunião.

A autarca ainda mencionou que “está a ser avaliado um protocolo entre o Instituto Politécnico de Coimbra e a Câmara Municipal do Funchal, por ter oferta formativa específica em incêndios florestais, no sentido de realizar estágios curriculares no Parque Ecológico do Funchal”, estando previsto para junho o próximo encontro do grupo de trabalho.

FUNCHAL: ACIF promove ciclo de conferências

“Negócios – Conceitos – Marcas” é o tema do ciclo de conferências que a Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF) vai organizar este ano, estando o primeiro evento marcado para 31 de janeiro sobre o impacto da atribuição das estrelas Michelin.

O programa foi hoje apresentado em conferência de imprensa no Funchal, tendo a responsável da associação, Cristina Pedra, apontado que estão previstos quatro eventos que terão como palco o Museu da Eletricidade – Casa da Luz, nesta cidade.

A responsável indicou que o primeiro seminário constituirá “uma conversa amena e descontraída através do exercício desta profissão (chef de cozinha), onde muito tem sido dinamizado, não só no turismo, mas também com um efeito multiplicador em toda a economia” e vai contar com a presença de três chefs distinguidos com estrelas Michelin: Benoît Sinthon, Luís Pestana e Pedro Lemos.

A próxima conferência, em março, vai ter como tema o turismo.

MADEIRA: Chefe de Estado-Maior da Armada reuniu-se com autoridades regionais

O Chefe de Estado-Maior da Armada e da Autoridade Marítima Nacional, António da Silva Ribeiro, reuniu hoje, no Funchal, com várias autoridades da Região Autónoma da Madeira.

O almirante encontrou-se com o representante da República, o juiz conselheiro Ireneu Barreto, no Palácio de São Lourenço, a residência oficial.

Também manteve encontros com o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e com o presidente da Assembleia Legislativa, Tranquada Gomes.

SANTA CRUZ: JPP vai levar ao parlamento necessidade de intervenção na escola do Caniço

O grupo parlamentar do Juntos Pelo Povo (JPP) anunciou hoje que vai apresentar uma proposta de resolução na Assembleia Legislativa da Madeira a recomendar uma “intervenção profunda” e urgente na escola da freguesia do Caniço.

A deputada Patrícia Spínola destacou que aquele estabelecimento, que é o segundo maior do concelho, sendo frequentado por 341 alunos, “precisa de uma intervenção profunda em termos de reabilitação”, carecendo de intervenção ao nível das janelas, pavimentos e equipamentos sanitários, orçada em 100 mil euros.

A parlamentar mencionou que esta situação foi levada ao Governo da Madeira pelo presidente da autarquia, mas “passado um ano” não houve qualquer resposta e a câmara não tem competência nesta área.

