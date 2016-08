BREVES: País - 3.ª edição

Redação, 10 ago (Lusa) – Notícias breves do País (3.ª edição):

AÇORES: José Manuel Bolieiro é mandatário regional do PSD

O presidente da Câmara de Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro, é o mandatário regional do PSD/Açores nas eleições regionais de 16 de outubro, anunciou hoje o partido.

Segundo o partido, os mandatários de ilha do PSD/Açores nas eleições regionais são Alexandre Gaudêncio (São Miguel), Manuel Conde Bettencourt (Terceira), Jorge Costa Pereira (Faial), Rogério Rodrigues (Corvo), Maria Madalena Ribeiro (Flores), Valdemiro Vasconcelos (Graciosa), José António Soares (Pico), Carlos Henrique Rodrigues (Santa Maria) e Fábio Alves (São Jorge).

O PSD é o maior partido na oposição na Assembleia Legislativa Regional.

LISBOA: Inscrições abertas para Corrida das Nações

A Câmara de Lisboa informou hoje estarem abertas as inscrições para a Corrida das Nações, que se realiza a 08 de outubro, às 19:00, no Parque das Nações, visando transmitir uma "mensagem de união" entre diferentes povos.

Segundo a informação disponibilizada no ‘site' da autarquia, o objetivo da corrida, que se inicia na Estação do Oriente, é "colocar os participantes a correr ou caminhar com as cores dos seus países, transmitindo uma mensagem de união, interdependência e partilha emocional entre povos e culturas".

Os interessados, que se podem inscrever até 30 de setembro, podem escolher entre uma corrida noturna de estrada com 10 quilómetros e uma caminhada com cinco quilómetros.

Por cada inscrição na iniciativa da Junta de Freguesia do Parque das Nações e da Survivors Run (que é apoiada pela Câmara de Lisboa), é doado um euro à UNICEF Portugal.

CALDAS DA RAINHA: Detido por posse de droga

Um homem de 48 anos foi detido, nas Caldas da Rainha, por se encontrar na posse de heroína suficiente para confeção de 24 doses individuais, com um valor de cerca de 120 euros, divulgou hoje a PSP.

Em comunicado, a PSP explica que a detenção foi efetuada na segunda-feira e que o detido foi notificado para comparecer no tribunal.

CALDAS DA RAINHA: Escola Superior de Saúde na Frutos 2016

A Escola Superior de Saúde do Politécnico de Leiria (ESSLei/IPLeiria) vai estar presente na Feira dos Frutos 2016 – Feira Nacional de Hortofruticultura, nas Caldas da Rainha, para promover a alimentação saudável, divulgou a instituição.

A escola irá promover atividades de educação e promoção de uma alimentação equilibrada, e rastreios nutricionais gratuitos, realizados por diplomados e estudantes da licenciatura em Dietética.

A Feira dos Frutos 2016 decorre de 19 a 28 de agosto, no Parque D. Carlos I, nas Caldas da Rainha.

LOURINHÃ: Jornadas debatem Guerra Peninsular

As Jornadas Históricas “Wellington e a Guerra Peninsular” vão realizar-se, nos próximos dias 19 e 20, no Centro de Interpretação da Batalha do Vimeiro (CIBV).

As jornadas terão início às 10:00 e ao longo do primeiro dia incidirá em temas relacionados com as Invasões em Portugal, com as Batalhas da Roliça e do Vimeiro, e com aspetos menos conhecidos da História, como o “contributo esquecido de um almirante russo para a Restauração da Independência de Portugal em 1808”.

No dia 20 a manhã será dedicada a temas de estratégia militar, armamento e fardamentos, e à tarde será dado enfoque à importância da valorização e promoção do património histórico-militar no desenvolvimento do território.

TORRES VEDRAS: Santa Cruz comemora “Dia do Saloio”

O Cortejo Etnográfico realizar-se-á no dia 15, a partir das 10:00, nas ruas de Santa Cruz (Torres Vedras), seguido da tradicional ida à praia do Guincho.

O evento é uma recriação histórica de uma tradição antiga das gentes rurais da região que, a 15 de agosto, se empenhavam “nos preparativos para visitar a praia, como se de uma verdadeira festa se tratasse”, explica a autarquia em nota de imprensa.

A recriação é feita por grupos folclóricos do concelho que revivem a tradição de “vestir o fasto do domingo” e rumar à praia, em carroças e carros de bois, para um banho e um almoço.

BENAVENTE: Ponte da Vala Nova com condicionamento de tráfego

Obras na ponte da Vala Nova, na Estrada Nacional 118, em Benavente, vão obrigar ao condicionamento da circulação rodoviária na quinta-feira, informou a Infraestruturas de Portugal (IP).

Em nota de imprensa, a IP refere que o condicionamento de tráfego vai decorrer entre as 13:0 e as 15:30, no âmbito da empreitada de reforço estrutural que está a decorrer, e que o trânsito sobre o tabuleiro da ponte vai ser realizado “de forma alternada, coordenado através de equipamento semafórico".

TOMAR: Morreu Bento Baptista, dinamizador do Congresso da Sopa

O médico Manuel Bento Baptista, dinamizador do Congresso da Sopa de Tomar, morreu hoje, aos 84 anos, vítima de doença prolongada.

Para além de médico, Bento Baptista foi autarca, dirigente associativo, dinamizador de eventos e coordenador de equipas,.

Fundador do PSD, chegou a ser candidato por este partido à Câmara Municipal de Tomar, foi presidente da do Sporting de Tomar e o principal dinamizador do Congresso da Sopa de Tomar e de outros eventos gastronómicos, como o Feijão com Todos.

PRAIA DA VITÓRIA: Praia Links integra rede regional de incubadoras de empresas

A empresa Praia Links, uma incubadora de negócios e ninho de empresas, integra a Rede de Incubadoras de Empresas dos Açores, referiu o presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, citado por uma nota de imprensa.

“Inaugurada em maio deste ano, a Praia Links é a primeira incubadora da rede regional, facto que, para nós, é o reconhecimento do projeto que estamos a desenvolver em prol das nossas empresas e da consolidação de um ecossistema de inovação e empreendedorismo no concelho da Praia da Vitória”, declarou Roberto Monteiro.

A Rede de Incubadoras de Empresas dos Açores é gerida pela Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores.

RIBEIRA GRANDE: Criado em Rabo de Peixe gabinete de apoio ao cidadão

A Junta de Freguesia de Rabo de Peixe, concelho da Ribeira Grande, Açores, criou um gabinete de apoio ao cidadão para melhorar o serviço de atendimento, dotando-o de uma triagem.

Segundo uma nota de imprensa, a população tem também ao dispor, na sede da junta de freguesia, o gabinete de apoio ao emprego e à formação que já efetuou cerca de 100 atendimentos.

De acordo com o presidente do executivo, Jaime Vieira, “a criação dos diversos gabinetes e as alterações efetuadas devem-se a uma adaptação necessária no sentido de dar uma resposta adequada e célere à população, atendendo aos serviços e recursos humanos procurados”.

PONTA DELGADA: Instituto de Apoio à Criança nos Açores com novo edifício

O Instituto de Apoio à Criança nos Açores vai ter um novo edifício com multivalências, orçado em 2,5 milhões de euros, tendo a secretária regional da Solidariedade Social lançado hoje a primeira pedra.

“Este centro que estamos agora a criar insere-se na organização das respostas, que importa reforçar, face a um dos públicos mais importantes e mais desprotegidos, que são as crianças e jovens da nossa região, cujas condições de crescimento afetam muito significativamente a estabilidade de famílias e o desenvolvimento social”, afirmou Andreia Cardoso, citada pelo gabinete de imprensa do Governo dos Açores.

O novo edifício, em Ponta Delgada, é um investimento inscrito na Carta Regional das Obras Públicas, contempla vários setores de atividade da instituição, nomeadamente a animação de rua, uma valência SOS Criança, ludoteca, centro comunitário e espaços de formação e informação, bem como todos os serviços gerais do instituto.

VILA FRANCA DO CAMPO: Observatório Vulcanológico promove ação geoturística

O Observatório Vulcanológico e Geotérmico dos Açores promove na quinta-feira uma ação geoturística no ilhéu de Vila Franca do Campo, nos Açores, no âmbito do programa Ciência Viva.

Segundo uma nota de imprensa da organização, o evento pretende ir ao encontro de turistas e locais que manifestem interesse pelo conhecimento do vulcanismo dos Açores.

O ilhéu de Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel, situa-se a 500 metros da costa e constitui, segundo o OVGA, um vestígio de atividade vulcânica e é um "ótimo modelo" para a compreensão da génese de todas as ilhas.

