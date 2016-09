Nuno Melo (CDS-PP) diz que a pior sanção era um quarto resgate pela mão dos socialistas

Peniche, Leiria, 01 set (Lusa) - O eurodeputado centrista Nuno Melo afirmou hoje que a pior sanção que Portugal poderia ter era um quarto resgate pela mãos dos socialistas, assegurando que se o Governo fosse PSD/CDS-PP a questão das sanções não se colocaria.

Nuno Melo participa hoje num jantar debate sob o tema "O Futuro da Europa" - juntamente com o comissário europeu Carlos Moedas - que marca a abertura da Escola de Quadros do CDS-PP, que decorre até domingo em Peniche, tendo retomado o tema das sanções a Portugal.

"A pior sanção que poderíamos ter era que, pela quarta vez na história deste país pela mão dos socialistas, voltássemos a ter um resgate em Portugal", afirmou, considerando que isso mais uma vez significaria que os socialistas gastam e a direita paga, o que acontece desde que há democracia em Portugal.

Na opinião do vice-presidente do CDS-PP "as sanções não estiveram em cima da mesa por causa do Governo do PSD e do CDS" e foi perentório: "governasse quem venceu as eleições, que fomos nós, os dois partidos, e a questão das sanções nem sequer se colocaria".

A razão acrescida, segundo Nuno Melo, para a Comissão Europeia ter colocado as sanções em cima da mesa foi devido ao "dado novo" que é o Governo do PS, apoiado parlamentarmente por toda a esquerda, acusando os socialistas de ter aberto "as portas a uma extrema esquerda".

"Quem defendeu sanções na Europa a Portugal não foram os partidos da família do PPE. Foram os partidos socialistas europeus", atirou.

Nuno Melo aproveitou o momento para agradecer a Carlos Moedas pela luta que fez contra estas sanções.

"Acreditem todos que se hoje não há sanções aplicadas a Portugal não é certamente por mérito ou esforço do Dr. António Costa. O Dr. António Costa, em pouco mais de seis meses, tem feito tudo para justificar sanções", criticou.

Para lá das sanções, o vice-presidente do CDS-PP manifestou-se "muito preocupado com o que vai acontecer" Portugal.

"Eu não acredito que num país se consiga controlar as contas públicas institucionalizando o calote", condenou, falando dos atrasos nos pagamentos do Estado e dos atrasos nos reembolsos do IVA.

Nuno Melo alertou para que em Portugal se começa a conjugar "uma fórmula para o desastre", que alia uma "dívida altíssima", que bateu todos os recordes, a "um crescimento menor".

"Hoje não está tudo bem. Se a isto somarmos o facto de o investimento estar a recuar, as exportações a diminuir, o défice da balança comercial aumentar, obviamente temos um problema", avisou.

