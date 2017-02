BREVES: País - 2.ª edição

Lisboa, 11 jan (Lusa) - Notícias breves do País (2.ª edição):

TORRES VEDRAS: Câmara requalifica extensão de saúde da Ventosa

A câmara de Torres Vedras anunciou hoje que viu aprovada a sua candidatura ao Programa Operacional Regional do Centro para a requalificação da Extensão de Saúde de São Mamede da Ventosa, um investimento orçado em 678 mil euros.

Depois da aprovação da candidatura, o município está em condições de avançar com obras de ampliação e reabilitação da unidade, que funciona no piso térreo do edifício que alberga atualmente, nos restantes pisos, as instalações da Junta de Freguesia da Ventosa.

A intervenção vai incidir em todo o edifício, mas tem como principal objetivo melhorar as infraestruturas físicas associadas à prestação de cuidados médicos primários, contribuindo para a melhoria na qualidade da prestação de cuidados médicos, de enfermagem, atendimento e acolhimento de utentes e das condições de trabalho dos profissionais.

O município estima ter as obras concluídas em novembro de 2018 para servir os 5300 utentes da freguesia.

PENICHE: Navio estrangeiro com documentação falsificada

A Polícia Marítima de Peniche comunicou ao Ministério Público o caso de um navio de bandeira estrangeira com documentos falsificados, estando em desconformidade com a certificação dos tripulantes e a lotação mínima de segurança exigida pelo país de bandeira.

O mestre e um outro tripulante, ambos de nacionalidade portuguesa, tinham o respetivo Certificado de Aptidão Física rasurado e com alterações nas respetivas notações técnicas, o que tornou ineficazes os atos administrativos, nomeadamente o desembaraço do navio.

O Ministério Público veio a constituir arguido um dos tripulantes e apreendeu a documentação falsificada.

PONTA DELGADA: “A Menina da Pragana” lançado no dia 21

“A Menina da Pragana”, livro de poemas de Teresa Pimentel, é lançado no dia 21, na Igreja Paroquial dos Ginetes, concelho de Ponta Delgada.

A autora nasceu a 27 de outubro de 1941 na freguesia dos Ginetes e, aos 75 anos, “decidiu reunir parte do que tinha escrito e editar um livro de poemas populares”, informou a organização.

A iniciativa decorre às 20:00 locais (mais uma hora em Lisboa).

MADALENA: Biblioteca expõe livros

A Biblioteca Municipal da Madalena, na ilha do Pico, Açores, tem em exposição este mês uma mostra de livros, versando sobre o tema “Montanha”, anunciou hoje a autarquia.

“Com mais de quatro dezenas de exemplares expostos, de diversos autores portugueses e estrangeiros, com especial destaque para os escritores picoenses, a exposição visa promover a leitura, a escrita e a arte”, adiantou a câmara.

Na ilha do Pico está situada a montanha mais alta de Portugal, com 2.351 metros.

PONTA DELGADA: Mostra sobre “A arte do papel à mesa” inaugurada no sábado

A exposição “A arte do papel à mesa: menus em Portugal e na Europa (1875-2016)” é inaugurada no sábado no Centro de Estudos Natália Correia, em Ponta Delgada, Açores.

Segundo uma nota de imprensa do município de Ponta Delgada, “trata-se de uma organização conjunta da Biblioteca Ernesto do Canto e do curso de doutoramento de Estudos do Património da Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa”.

O comissário da exposição é o professor Gonçalo Mesquita da Silveira de Vasconcelos e Sousa, estando a coordenação geral a cargo de José de Almeida Mello.

A mostra “reúne mais de 100 menus de diversos países do mundo”, ilustrando “desde as refeições reais inglesas até ao papel da escolha da Arte Nova para materializar muitos destes documentos”.

RIBEIRA GRANDE: Câmara abre inscrições para “Cantar às Estrelas”

A 24.ª edição da tradição secular “Cantar às Estrelas”, na Ribeira Grande, Açores, realiza-se a 01 de fevereiro, estando as inscrições abertas, informou hoje o município.

A iniciativa é “uma manifestação cultural que reúne dezenas de grupos das freguesias da Ribeira Grande e também de outros concelhos, em particular da Lagoa e Vila Franca do Campo, ultrapassando normalmente um milhar de participantes distribuídos por cerca de três dezenas de grupos”, adianta a autarquia.

As inscrições podem ser feitas pelo endereço eletrónico cantarasestrelas@cm-ribeiragrande.pt ou pelos números de telefone 296470730 e 296470770.

VN BARQUINHA: Fundação EDP e Município levam arte às aldeias

O projeto "Arte Pública Fundação EDP" vai chegar este ano a Vila Nova da Barquinha, município onde serão desenvolvidas 10 intervenções artísticas distribuídas por 3 freguesias, a cargo de artistas como Vhils, Manuel João Vieira, entre outros.

Em nota de imprensa, a autarquia refere que o programa, de âmbito nacional, é "orientado para territórios de baixa densidade populacional, pretende democratizar o acesso à arte e permitir o envolvimento da população em novas experiências culturais", bem como "estimular o desenvolvimento local através da realização de intervenções artísticas em espaço público".

Com a designação de "ARTEJO", a iniciativa, que resulta da parceria daquele município do distrito de Santarém com a Fundação EDP, é implementada através de parcerias com instituições e coletividades locais, sociais ou culturais.

ABRANTES: Teatro "Memórias Partilhadas" sobe ao palco do São Pedro

O Cineteatro São Pedro, em Abrantes, recebe na sexta-feira, 13 de janeiro, às 21:30, a peça "Memórias Partilhadas", com três monólogos encenados por Steve Johnstone.

O espetáculo, coproduzido pelo Teatro Nacional D. Maria II e o Teatro Regional da Serra de Montemuro, baseia-se em textos de Peter Cann, Therese Collins e Abel Neves e revela as ligações improváveis entre uma carteira, um lápis e uma almofada.

O espetáculo, com encenação de Steve Johnstone, junta três monólogos interpretados por Abel Duarte, Eduardo Correia e Paulo Duarte.

