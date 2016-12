Inês Monteiro de regresso ao Europeu de corta-mato, após sete anos

Redação, 23 nov (Lusa) - O regresso de Inês Monteiro à seleção portuguesa de corta-mato, após sete anos de ausência, é a grande nota na convocatória para os Europeus de Chia (Itália), hoje divulgada.

A participação portuguesa em Chia, a 11 de dezembro, vai fazer-se com equipas completas em seniores femininos, juniores e sub-23 masculinos, enquanto que nos outros três setores se entendeu que não havia justificação para levar equipa para pontuar.

Aos 36 anos, Inês Monteiro, do CA Seia, surpreendeu ao vencer o crosse de Torres Vedras, prova de seleção para o Europeu. Antes de parar, em 2009 tinha um palmarés brilhante em europeus, com três participações como junior (incluindo um título e um segundo lugar) e dez como sénior (sendo o melhor o terceiro lugar, em 2008).

Pré-selecionadas desde o início da época estavam Dulce Félix, que acabou por prescindir da seleção, e a também muito experiente Salomé Rocha. Seis vezes iternacional como sénior, tem sido a melhor nos últimos anos, nomeadamente com o nono lugar de 2013.

Completam a equipa Daniela Cunha e Susana Francisco, que ao serem segunda e terceira em Torres Vedras asseguraram o direito de integrar a equipa, que só pontuará coletivamente se todas concluirem.

Samuel Barata e Hugo Almeida, os dois primeiros de Torres Vedras, também viajam até Chia, o que não chega para pontuar por equipas.

Há um ano, Portugal só pontuou em sub-23 femininos, com o sexto lugar, mas agora aposta nos mais jovens do setor masculino - só estarão duas portuguesas no campo, em juniores e sub-23.

Os convocados para o Europeu de Chia:

- Masculinos:

seniores: Samuel Barata, Hugo Almeida.

sub-23: André Pereira, Hugo Ganchas, João Pereira, Francisco Rodrigues.

juniores: Hugo Gil, Filipe Fialho, Filipe Vitorino e Jorge Moreira.

- Femininos:

seniores: Salomé Rocha, Inês Monteiro, Daniela Cunha, Susana Francisco.

sub-23: Sónia Ferreira, Silvana Dias.

juniores: Sofia Teixeira e Lilia Martins.

