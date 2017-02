BREVE: País - 2.ª edição

Redação, 10 jan (Lusa) – Notícias breves do país (2.ª edição):

MOIMENTA DA BEIRA: GNR detém três suspeitos de tráfico de droga

A GNR anunciou hoje que militares do Núcleo de Investigação Criminal de Moimenta da Beira detiveram dois homens e uma mulher suspeitos de tráfico de drogas, em Vila Nova de Gaia e São João da Pesqueira.

Segundo a GNR, no âmbito da investigação foram efetuadas duas buscas domiciliárias, tendo sido apreendidas mais de 600 doses de droga, nomeadamente 476 doses de haxixe, 77 de cocaína e 62 de MDMA, 11 pastilhas de ecstasy e um selo de LSD.

Foram ainda apreendidos três telemóveis, uma faca e 290 euros.

Os suspeitos, com idades entre os 32 e os 37 anos, foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência.

LISBOA: Concerto solidário apoia integração de imigrantes e refugiados

O pianista Adriano Jordão e o Quarteto Arabesco vão juntar-se, no sábado, para um concerto solidário no Palácio Foz, em Lisboa, promovido pelo Centro Padre Alves Correia, que apoia a integração de imigrantes e refugiados, anunciou hoje a organização.

O concerto visa a angariação de fundos para o projeto “Porta 47”, desenvolvido pelo Centro Padre Alves Correia (CEPAC), em parceria com a Universidade Europeia (IADE), que é um ateliê solidário dedicado à formação em costura, assegurando “formação e capacitação profissional a imigrantes e refugiados em risco de exclusão social”.

De acordo com a organização, o concerto solidário conta com o apoio dos músicos, o pianista Adriano Jordão e o Quarteto Arabesco, que reúne no violino Denys Stetsenko e Anne Vitorino de Almeida, na violeta Lúcio Studer e no violoncelo Ana Raquel Pinheiro.

Além dos músicos, a iniciativa solidária conta com o apoio do Palácio Foz, pela cedência do espaço, e da Presidência do Conselho de Ministros.

ÓBIDOS: Comemorações do feriado alteradas devido a luto nacional

A Câmara de Óbidos cancelou as iniciativas festivas do feriado municipal, que se celebra na quarta-feira, por coincidirem com o último dia de luto nacional, decretado pelo Governo, pelo falecimento de Mário Soares, divulgou a autarquia.

“Foi cancelada a atuação do Grupo Coral do Arelho, assim como a inauguração da exposição ‘Melânia e a Cerâmica’, que acontecerá no domingo, dia 15, pelas 15:00”, anunciou a câmara que, na sessão solene, fará “apenas uma homenagem ao dr. Mário Soares, sendo o discurso do presidente [da autarquia] divulgado, posteriormente, através dos vários canais de comunicação do município”.

Do programa de quarta-feira mantém-se uma homenagem ao escultor José Aurélio, organizada pela Sociedade Musical e Recreativa Obidense, no auditório municipal da Casa da Música, “mas sem qualquer caráter festivo”, pode ler-se no comunicado.

