Efemérides Lusa - 01 de dezembro

1640 - Proclamação da Restauração da Independência de Portugal. Começa a Dinastia de Bragança, a quarta, com D. João IV.

1911 - Censo da População de Portugal, que apura uma população de quase 6 milhões de habitantes (5.960.056) no território continental e insular, o que representa um aumento de 9,9% em relação ao censo de 1900.

Lisboa concentra mais de 435.000 habitantes, o que representa um crescimento de 22% em relação ao início do século.

1918 - Independência da Islândia.

1868 - Sai o primeiro número de O Primeiro de Janeiro, diário do Porto.

1934 - Começam as purgas estalinistas. O homicídio de Sergei M.Kirov, colaborador de Estaline, leva à morte de milhões de pessoas.

1935 - Chiang Kai-Shek é eleito presidente do Kuomitang, o partido no poder na China.

1943 - Representantes militares britânicos e norte-americanos assinam um acordo sobre as funções e responsabilidades das United States Army Air Forces e das United States Navy nas Lajes.

1954 - Inauguração do Estádio da Luz, do Sport Lisboa e Benfica.

1955 – Rosa Parks recusa-se a ceder o seu lugar a um branco no autocarro, dando início ao movimento de Boicote aos Autocarros de Montgomery (Alabama) e marcando o começo da luta contra a política de segregação racial no sul dos EUA.

1959 - A Antártica é proclamada em Washington área dedicada à investigação científica, ficando livre de ensaios militares.

1960 - Independência da República Centro-Africana.

1962 - I Congresso do MPLA, em Leopoldeville. Agostinho Neto é eleito presidente do movimento e Mário Andrade, vice-presidente.

1969 - É criada a Companhia Portuguesa de Electricidade.

- Guerra Colonial. Kaúlza de Arriaga cria o Comando Operacional de Intervenção de Moçambique, grupo de tropas especiais que atuam com a PIDE.

1971 - A Índia ocupa o Paquistão Oriental.

1972 - O Parlamento irlandês aprova a dissolução do IRA, Exército Republicano Irlandês.

1973 - Reunião histórica de Óbidos do Movimento dos Capitães, que levará à Revolução de 25 de Abril.

- Morre, aos 87 anos, David Ben-Gurion, fundador do estado de Israel.

1976 – A Assembleia-geral da ONU reconhece o direito inalienável do povo de Timor-Leste à independência e a legitimidade da luta para alcançar esse direito.

1977 - A Assembleia-geral das Nações Unidas aprova a adesão da República Popular de Angola.

1983 - O Prémio D. Dinis da Fundação Casa de Mateus é atribuído a Fernando Namora pelo seu último romance "Rio Triste".

1987 – Morre, com 63 anos, o escritor norte-americano James Baldwin, autor de "Another Country".

1997 – Começa, em Quioto, no Japão, a III Conferência da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.

1998 - Fusão das petrolíferas Exxon e a Mobil.

1999 - Uma equipa internacional de cientistas anuncia o mapeamento do cromossoma humano.

2000 - O general Augusto Pinochet é colocado sob prisão domiciliária, em Londres, acusado de coautoria de 55 homicídios e 19 raptos de cidadãos espanhóis, durante a Ditadura Militar chilena.

- Vicente Fox assume a Presidência do México. Terminam os 71 anos de domínio do Partido Revolucionário Institucional.

2002 – Morre, com 81 anos, Baltazar Rebelo de Sousa, antigo ministro de Oliveira Salazar e ex-governador de Moçambique.

- O arcebispado de Boston, EUA, envolvido em processos civis por abuso sexual de menores, admite declarar falência, em resposta aos pedidos de indemnização.

2003 - O Governo de São Tomé e Príncipe anuncia medidas para combater a sida que afeta cerca de cinco mil dos 140 mil habitantes do país.

2005 - Comissão Europeia divulga relatório sobre as emissões de gases com efeitos de estufa no período 2008-2012. Portugal figura como o país mais poluente da União Europeia.

2006 - Felipe Calderon é investido como presidente do México.

- Uma torrente de lama provocada pela passagem do ciclone Durian, no leste das Filipinas, provoca mais de mil mortos ou desaparecidos.

- O governo timorense e as Nações a Unidas assinam acordo que confere à ONU o comando operacional das funções de policiamento em Timor-Leste.

- Morre Claude, atriz francesa, que participou em vários filmes de François Truffaut. Tinha 58 anos.

2008 - O novo regime do divórcio entra em vigor com seis alterações fundamentais à anterior lei, acabando nomeadamente com o divórcio litigioso, o "divórcio sanção assente na culpa".

2009 - Entra em vigor o Tratado de Lisboa. A entrada é assinalada numa cerimónia comemorativa em Lisboa, junto à Torre de Belém. O tratado cria, entre outras, a figura de presidente do Conselho Europeu. O escolhido, o belga Herman Van Rompuy, inicia funções.

2011 - O poeta chileno Nicanor Parra é galardoado com a edição 2001 do prémio Cervantes, o galardão mais importante das letras em língua espanhola, atribuído pelo Ministério da Cultura espanhol e com um valor de 15 mil euros.

- Morre, com 82 anos, Christa Wolf, escritora considerada a maior romancista leste-alemã, num hospital de Berlim, após doença prolongada.

2012 - O Comité Central do PCP é eleito, no XIX Congresso, em Almada, com 97 por cento dos votos, 14 votos contra e 21 abstenções.

- Morre, com 86 anos, Manuel Ferreira, escritor e jornalista, considerado um dos maiores vultos da literatura açoriana.

- Morre Maria Malafaia, cravista portuguesa, pioneira da recuperação da prática do cravo e do seu repertório histórico. Tinha 101 anos.

2013 – Após uma semana de manifestações, cerca de 500 mil pessoas concentram-se na praça Maidan (Praça da Independência), em Kiev, e constroem barricadas em protesto contra a suspensão das conversações sobre um acordo de associação com a União Europeia. O acordo foi suspenso em favor de relações económicas mais próximas com a Rússia.

- Morre, aos 93 anos, Alfonso Armada, ex-general e um dos principais condenados pela tentativa de golpe de Estado de 1981, em Espanha.

- Annie Salomon de Faria, tradutora francesa mulher do ensaísta Eduardo Lourenço, morre aos 85 anos.

2014 - A Terra Peregrin, empresa detida pela empresária angolana Isabel dos Santos, entrega registo de OPA sobre a PT e de projeto de prospeto na CMVM.

2015 - O Conselho de Ministros da Alemanha aprova a intervenção das suas forças armadas na luta contra o grupo extremista Estado Islâmico na Síria, numa missão que poderá mobilizar até

1.200 militares.

- O fabrico de chocalhos em Portugal, ofício e manifestação cultural que tem no Alentejo a sua maior expressão a nível nacional, é classificado pela UNESCO como Património Cultural Imaterial com Necessidade de Salvaguarda Urgente.

- Morre Fatema Mernissi, socióloga marroquina, autora de “Beyoin th Veil”, um marco da literatura feminista islâmica, em Rabat. Tinha 75 anos.

Marcus Klingberg, homem que foi considerado o espião da União Soviética mais bem-sucedido em Israel, antes de ser desmascarado há mais de 30 anos, morre aos 97 anos, em Paris.

