BREVES: País - 3.ª edição

Notícias breves do país (3.ª edição):

LISBOA: Obras no Largo do Calvário condicionam trânsito durante três meses

A Câmara de Lisboa informou hoje que as obras já iniciadas no Largo do Calvário, na freguesia de Alcântara, vão obrigar a condicionamentos de trânsito naquela praça e nas ruas adjacentes por um período estimado de três meses.

Em comunicado, a autarquia explica que será "interrompida a circulação no sentido poente-nascente do Largo do Calvário, exceto a transportes públicos" e que, por essa razão, "o trânsito individual proveniente da Rua 1.º de Maio deve circular em alternativa pela Rua Leão de Oliveira, Calçada da Tapada, Avenida da Ponte e Rua José Oliveira Miguéns".

Já no sentido nascente-poente "mantém-se a circulação, embora condicionada", indica a mesma nota, que refere ainda que "o acesso à Rua Rodrigues Faria será efetuado pelo Largo das Fontaínhas e Travessa Teixeira Júnior ou pelo Largo do Calvário, consoante as condicionantes das intervenções a efetuar em cada momento".

Os trabalhos visam o aumento das áreas pedonais, o reordenamento do estacionamento e do trânsito e a criação de espaços verdes e de estadia.

ÓBIDOS: Homenagem ao mestre José Aurélio

A Câmara de Óbidos vai homenagear o escultor José Aurélio na próxima quarta-feira, dia 11, por ocasião das celebrações do feriado municipal, com a apresentação do filme José (au) Vento, da autoria de Rita Pimenta & Gonçalo Tarquínio.

José Aurélio, radicado em Alcobaça, tem um percurso muito ligado a Óbidos, sendo da sua autoria a escultura à entrada da Vila, bem como da sua responsabilidade a abertura da Galeria Ogiva, hoje novaOgiva.

O escultor “marcou uma época de importante atividade cultural em Óbidos, trazendo ao acolhimento das muralhas importantes artistas do século XX português”, refere a câmara, em comunicado.

A homenagem a José Aurélio decorrerá, pelas 18:30, no Auditório Municipal da Casa da Música, seguindo-se um concerto pela Orquestra Juvenil de Óbidos.

ÓBIDOS: Ermida da Ordem Terceira em base de dados internacional

A Ermida da Ordem Terceira, em Óbidos, e a imagem da virgem de Montserrat, localizada no seu interior, foram incluídas “numa das maiores bases de dados existentes dedicada ao estudo iconográfico da padroeira da Catalunha”, divulgou hoje a autarquia.

A página “Imatgeria de la Maré de Deos”, no Facebook, é da responsabilidade de um grupo de estudo da Catalunha e procura divulgar todos os locais, dentro e fora do território espanhol, onde se pratica ou praticou o culto à Virgem e onde existe representação ou imagem Dela.

O culto à Virgem de Montsserat tem as suas origens no séc. IX e disseminou-se por toda o mundo católico, incluindo Portugal.

Fonte: Oeste Global/ Lusa