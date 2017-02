Mau tempo: Treze barras marítimas encerradas à navegação

Redação, 03 fev (Lusa) - O número de barras marítimas fechadas à navegação aumentou hoje de madrugada para 13, de acordo com o portal da Marinha e fontes deste organismo.

Segundo uma atualização feita às 00:47 no ‘site’ da Marinha, estão encerradas as barras de Caminha, Viana do Castelo, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Douro, Aveiro, Figueira da Foz, Nazaré, São Martinho do Porto e Peniche e Alvor.

As barras marítimas de Leixões, Faro e Vila Real de Santo António estão condicionadas ao comprimento das embarcações.

Todo o litoral de Portugal continental está hoje sob aviso laranja, o segundo mais grave, devido à forte ondulação.

SB //ISG

Lusa/Fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)