Efemérides Lusa - 10 de dezembro

Lisboa, 08 dez (Lusa) - Principais acontecimentos registados no dia 10 de dezembro, Dia da Declaração Universal dos Direitos do Homem – Dia dos Direitos Humanos:

1510 – Afonso de Albuquerque conquista Goa e aí estabelece a capital do Império Português do Oriente.

1520 - Martinho Lutero queima, em público, a bula papal que o excomungava da Igreja Católica.

1616 - Morre o cronista português Diogo do Couto, autor de "O Soldado Prático" e continuador das "Décadas da Ásia", de João de Barros.

1801 - É criado em Portugal o corpo da Guarda Real da Polícia, antecessor da atual PSP.

1810 - Napoleão Bonaparte anexa Hannover, Bremen, Hamburgo, Lauenburgo e Lubeck, na Alemanha.

1836 - Um decreto real determina a abolição do comércio de escravos nos domínios portugueses.

1877 - O engenheiro alemão Werner von Siemens obtém a patente do alto-falante eletrodinâmico.

1896 - Morre o químico e industrial sueco Alfredo Nobel.

1898 - Tratado de Paris, que põe termo à guerra hispano-americana e através do qual a Espanha cede Cuba, Porto-Rico e as Filipinas aos EUA.

1901 - Primeira sessão de entrega dos Prémios Nobel. Entre os laureados, Henri Dunant, Nobel da Paz, fundador do Comité Internacional da Cruz Vermelha e promotor da primeira Convenções de Genebra, Emil von Behring, Nobel da Medicina, pela descoberta do tratamento a soro, e Sully Prudhomme, Nobel da Literatura.

1913 - O quadro "Mona Lisa", do pintor italiano Leonardo da Vinci, é recuperado, dois anos depois de ter sido roubado do Museu do Louvre, em Paris.

1936 - O Rei Eduardo VIII abdica do trono britânico para casar com a americana Wallis Simpson. Jorge VI sobe ao trono britânico.

1938 - O ministro português das Obras Públicas, Duarte Pacheco, inaugura as comunicações telefónicas entre a Madeira e o Continente.

1948 - A Assembleia-geral da ONU aprova a Declaração Universal dos Direitos do Homem.

1956 - É fundado o MPLA, Movimento para a Libertação de Angola.

1962 – Estreia o filme Lawrence da Arábia.

1963 - Independência de Zanzibar no seio da Comunidade Britânica.

1967 - Primeira explosão termonuclear a nível, no Novo México, EUA, com o objetivo de auxiliar captação de gás natural.

1973 - A Áustria encerra o centro de trânsito para judeus que abandonam a URSS.

1977 - Vários dissidentes são colocados sob prisão domiciliária, na URSS. A medida destina-se a impedir a participação nas comemorações do aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

1980 - Morre Giorgio Baladore Pallieri, presidente do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.

1982 - É assinada a Convenção do Mar por 117 nações.

1983 - Raul Alfonsin assume a Presidência da República da Argentina.

- Danuta Walesa recebe, em nome de Lech Walesa, dirigente da central sindical polaca Solidariedade, o Prémio Nobel da Paz.

1984 - O Bispo Desmond Tutu, dirigente da campanha anti-apartheid na África do Sul, recebe o Prémio Nobel da Paz.

1985 – Abertura do Continente de Matosinhos. A Sonae foi a primeira a lançar um hipermercado em Portugal, em associação com os franceses da Promodés para este negócio.

1987 - Morre o pedagogo Ernâni Rosas.

1992 - O Parlamento português aprova o Tratado de Maastricht da União Europeia.

1993 - Nelson Mandela, líder do Congresso Nacional Africano, e Frederik de Klerk, presidente da África do Sul, recebem em Oslo o Nobel da Paz.

1995 - O físico britânico Joseph Rotblat recebe o Prémio Nobel da Paz.

1996 - D. Ximenes Belo e Ramos Horta recebem o Prémio Nobel da Paz.

- Nelson Mandela promulga a nova Constituição da África do Sul, enterrando para sempre o apartheid.

1998 - José Saramago recebe o Prémio Nobel da Literatura.

2001 - A Associação Sol recebe o prémio Direitos Humanos pelo trabalho em prol das crianças infetadas pelo vírus VIH.

2002 - Greve geral em Portugal, convocada pela central sindical CGTP, contra o novo Código do Trabalho.

2004 – Jorge Sampaio concretiza, em decreto, a dissolução do Parlamento e marca eleições legislativas antecipadas para 20 de fevereiro de 2005.

- O jornalista Manso Preto é condenado a onze meses de prisão com pena suspensa durante três anos, pela recusa de revelar fontes de informação.

2005 - O Instituto de Apoio à Criança e Associação "Ninho" recebem o prémio Ângelo d´Almeida Ribeiro.

- "Brokeback Mountain, de Ang Lee, é eleito o melhor filme de 2005 pela Associação de Críticos de Cinema de Los Angeles.

- Morre Richard Pryor, 65 anos, comediante norte-americano.

2006 - Morre o antigo ditador chileno Augusto Pinochet, 91 anos, devido a complicações cardíacas.

- “Letters from Iwo Jima”, de Clint Eastwood, é considerado o melhor filme de 2006 pela Associação de Críticos de Cinema de Los Angeles.

2007 - O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino de Morais, é pronunciado para julgamento pelo Tribunal da Boa-Hora, em Lisboa, pelos crimes de participação económica em negócio, corrupção e abuso de poder.

2008 – Inauguração da Benfica TV.

2011 - O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Fernando Gomes, é eleito presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), ao derrotar Carlos Marta no sufrágio para a sucessão de Gilberto Madail. Gomes soma 46 votos, contra 36 do presidente da Câmara Municipal de Tondela.

- Morre Maria Helena Pires de Matos, maestrina e musicóloga, vítima de doença prolongada.

- Morre Lourenço, antigo futebolista que alinhou no FC Porto durante a década de 1940, aos 89 anos.

2012 - Gabriel Arcanjo da Costa é nomeado novo primeiro ministro de São Tomé e Príncipe.

- O arcebispo sul-africano Desmond Tutu ganha o Prémio UNESCO/Bilbao 2012 para a Promoção da Cultura de Direitos Humanos, pela "excecional contribuição no desenvolvimento de uma cultura universal de direitos humanos".

- Morre Miguel Guerra, o primeiro presidente da câmara de Alcobaça eleito depois do 25 de abril, aos 80 anos.

- Durão Barroso e os presidentes do Conselho, Herman Van Rompuy, e do Parlamento Europeu, Martin Schulz, recebem em Oslo o Prémio Nobel da Paz, atribuído a 12 de outubro à União Europeia.

2014 - STJ recebe um terceiro pedido de 'habeas corpus' destinado à libertação urgente do ex-primeiro-ministro.

2015 - Américo Nunes, antigo piloto português, vítima de doença prolongada, morre aos 87 anos.

- Morre Maria Eugénia Cunhal, irmã mais nova do antigo líder comunista Álvaro Cunhal, também militante do PCP, jornalista e escritora, aos 88 anos.

