Autárquicas: PSD candidata Nuno Claro à Câmara de Condeixa-a-Nova

Condeixa-a-Nova, Coimbra, 20 jan (Lusa) – O professor do ensino superior Nuno Claro, de 39 anos, vai ser o candidato do PSD à Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, nas eleições autárquicas de 2017, foi hoje anunciado por aquele partido.