Parque Jurássico da Lourinhã em construção para abrir em 2018

Lourinhã, 30 jan (Lusa)- As obras do Parque Jurássico da Lourinhã, um investimento de 3,5 milhões de euros a inaugurar em 2018, já começaram, constatou hoje a agência Lusa no local.