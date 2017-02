BREVES: País - 3.ª edição

Redação, 17 jan (Lusa) – Notícias breves do País (3.ª edição):

RESENDE: GNR detém suspeito de tráfico de droga

A GNR anunciou hoje a detenção de um homem de 42 anos suspeito de tráfico de droga, no âmbito de uma fiscalização de trânsito em Resende.

Segundo a GNR, posteriormente à fiscalização foi efetuada uma busca domiciliária que levou à apreensão de 170 doses de heroína, 100 doses de haxixe e "diverso material usado no doseamento e embalamento do produto estupefaciente".

A detenção foi feita por militares do posto de Resende, com a colaboração do Núcleo de Investigação Criminal de Lamego.

O suspeito ficou sujeito a termo de identidade e residência.

VOUZELA: Incêndio em habitação provoca um ferido ligeiro

Um homem ficou hoje ligeiramente ferido na sequência de um incêndio ocorrido na sua casa, em Moçamedes, no concelho de Vouzela, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

Segundo a mesma fonte, a casa ficou sem condições de habitação e o homem terá de ser realojado.

Ao local deslocaram-se cinco viaturas e 15 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Vouzela, a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Viseu e a GNR.

LAGOA: Município associa-se ao projeto "Florir Portugal"

A Câmara Municipal de Lagoa vai associar-se à iniciativa “Eva Dream - Florir Portugal”, sendo "o primeiro concelho dos Açores" a aderir a este projeto, que visa florir os espaços públicos do concelho, anunciou hoje a autarquia.

Uma nota do município revela que o projeto “Lagoa de Flores” visa tornar os espaços públicos mais atrativos aos visitantes e sensibilizar a população para a adesão à iniciativa, com o propósito de educar para o ambiente.

O município de Lisboa foi o primeiro a aderir, em 2015, ao projeto, que será apresentado pela autarquia da Lagoa a 09 de fevereiro, no salão nobre do Convento dos Franciscanos.

PONTA DELGADA: Teatro Micaelense exibe “Cinzento e Negro”

O Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, nos Açores, exibe no sábado, numa parceria com o 9500 Cineclube, a longa-metragem “Cinzento e Negro”, de Luís Filipe Rocha, sessão que conta com a presença do realizador, foi hoje anunciado.

A longa-metragem conta "a história de Maria, uma mulher traída pelo companheiro, David, quando este lhe rouba um saco de dinheiro e foge, refugiando-se na ilha do Pico”, informou o Teatro Micaelense.

Produzido pela Fado Filmes, “Cinzento e Negro” conta com Luís Filipe Rocha ("A Outra Margem", "Adeus, Pai"), na realização e argumento, e com os desempenhos de Joana Bárcia, Miguel Borges, Filipe Duarte e Mónica Calle.

Em competição na edição de 2015 no Festival Caminhos do Cinema Português, saiu vencedor em duas categorias - Melhor Ator (Filipe Duarte) e Melhor Banda Sonora Original (Mário Laginha) - e foi ainda o filme vencedor do Festival de Cinema Figueira Filme Art, arrecadando também os prémios de Melhor Filme, Melhor Realização, Melhor Argumento (Luís Filipe Rocha), Melhor Actriz (Joana Bárcia) e Melhor Fotografia (André Szankowski).

ANGRA DO HEROÍSMO: Biblioteca Pública promove sessão de ioga

A Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, em Angra do Heroísmo, Açores, promove no sábado, às 17:30 locais, uma sessão de ioga destinada a crianças dos 3 aos 10 anos, acompanhadas pelos pais.

Esta sessão, ministrada pela professora São Quadros, “pretende proporcionar um momento de interação e proximidade entre as crianças e os seus pais, beneficiando a relação entre ambos e reforçando a cumplicidade familiar, contribuindo, desta forma, para a partilha de tempo de qualidade em família e estreitando os laços familiares”.

Esta atividade é de frequência gratuita, mas está sujeita a inscrição prévia e limitada a um máximo de dez participantes.

NAZARÉ: Câmara investe 246 mil euros na rede viária

A Câmara da Nazaré anunciou hoje a abertura de um concurso para a realização da empreitada de “Pavimentação de estradas e caminhos no concelho”, orçada em 246.108,26 euros.

A obra, que terá um prazo de execução de 60 dias incluirá a requalificação de estradas nas três freguesias do concelho: Nazaré, Valado dos Frades e Famalicão.

A obra integra-se num plano de melhoria da rede viária em que a câmara prevê investir, durante três anos, meio milhão de euros.

Além de várias estradas e caminhos intervencionados em Famalicão e no Valado dos Frades, foi já efetuada a repavimentação da entrada sul da marginal e a requalificação da marginal norte, estando em curso a reabilitação do troço entre a Avenida Vieira Guimarães e a Rua das Hortas.

Fonte: Oeste Global/ Lusa