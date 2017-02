Almanaque Lusa - 11 de janeiro

Lisboa, 11 jan (Lusa) - Hoje é quarta-feira, 11 de janeiro, décimo primeiro dia do ano e Dia Internacional do Obrigado. Faltam 354 dias para o final de 2017.

Este dia é dedicado a Santo Higino, Papa, e a São Vital, monge.

Nos céus, a Lua encaminha-se para a Fase Plena. Lua Cheia, dia 12, às 11:34.

O sol nasce às 07:54 e o ocaso regista-se às 17:35.

No porto de Lisboa, a preia-mar verifica-se às 02:00 e 14:29 e a baixa-mar às 07:56 e 20:16.

Os nascidos nesta data pertencem ao signo Capricórnio, destacando-se o estadista norte-americano Alexander Hamilton (1757), o psicólogo norte-americano William James (1842), o romancista sul-africano Alan Paton (1903), o guitarrista norte-americano Lee Ritenour (1952).

Nesta data, em 1148, D. Afonso Henriques conquistava Óbidos aos mouros. Em 1580, começavam as Cortes de Almeirim, que reconheceram o direito de Filipe II de Espanha ao trono português, como Filipe I. Em 1890, o Reino Unido dirigia o Ultimato a Portugal sobre a posse dos territórios entre Angola e Moçambique.

Em 1935, a aviadora norte-americana Amelia Earhart Putnam era a primeira mulher a atravessar o Pacífico em avião. No mesmo dia, em Lisboa, decorria a sessão de abertura da primeira Assembleia Nacional do regime salazarista.

Em 1946, era proclamada a República Popular da Albânia. Em 1980, morria George Meany, dirigente da Afl-Cio, central sindical norte-americana, uma das mais poderosas do mundo. Em 1962 morria na sua casa do Porto, aos 60 anos, György Orth, treinador húngaro ao serviço do FC Porto, depois de um treino matinal para preparar o jogo com o Vitória de Guimarães.

Em 1986, começava a campanha eleitoral para as Presidenciais portuguesas, a que concorriam Mário Soares, Freitas do Amaral, Salgado Zenha, Maria de Lourdes Pintasilgo e Angelo Veloso.

Em 1989, o Governo Regional dos Açores anunciava a privatização da transportadora aérea regional Sata/Air Açores. No Sri Lanka, terminavam mais de cinco anos de estado de emergência. Em 1991 o rali Paris-Dakar era interrompido pela morte, a tiro, do piloto francês Charles Cabannes. Em 1993, o presidente norte-americano George Bush terminava o mandato com um raide aéreo sobre o Iraque.

Em 1995, João Paulo II começava a visita às Filipinas, Papua-Nova Guiné, Sri Lanka e Austrália. Em 1996, decorria o enterro do antigo presidente francês François Mitterrand. Em 1997, Cardoso e Cunha, comissário da EXPO-98, demitia-se, sendo substituído por Torres Campos.

Em 1998, o grupo terrorista GIA desencadeava novo massacre na Argélia, na aldeia de Sidi Hammed. Morreram mais de cem pessoas. Em 2000, o presidente argelino Abdelaziz Bouteflika amnistiava todos os elementos do Exército Islâmico de Salvação, 48 horas antes do fim do prazo para a deposição das armas.

Em 2002 chegavam à base naval norte-americana de Guantánamo, em Cuba, os primeiros prisioneiros vindos do Afeganistão. Em Portugal, José Miguel Júdice era empossado bastonário da Ordem dos Advogados. No mesmo dia, o Fundo Monetário Internacional recusava um empréstimo à Argentina.

Em 2004, numa entrevista à revista Time, o antigo secretário de Estado do Tesouro de George W. Bush, Paul O’Neill, considerava o presidente dos EUA “um cego rodeado de surdos”, no contexto da guerra no Iraque.

Em 2005, o Eurostat revelava que a frota pesqueira portuguesa era a menos produtiva entre os 15 países que compunham a UE, antes do alargamento. E o jornal gratuito Metro começava a ser distribuído em Lisboa.

Em 2006, os restaurantes passavam a ser obrigados a servir azeite em embalagens invioláveis. No mesmo dia, tomavam posse o diretor do Instituto das Artes, Jorge Vaz de Carvalho, e o presidente do Instituto do Cinema, Audiovisual e Multimédia, José Pedro Ribeiro.

Em 2007, a Assembleia da República aprovava a convenção da UNESCO sobre a proteção e a promoção da diversidade das expressões culturais, e a revisão da lei orgânica do Sistema de Informações da República Portuguesa proposta pelo governo era aprovada no parlamento. O ex-ditador etíope Mengistu Hailé Mariam, exilado no Zimbabué, era condenado à revelia a prisão perpétua pelo Alto Tribunal Federal da Etiópia, por genocídio e outros crimes cometidos em 1977 e 1978. O presidente do Bangladesh, Iajuddin Ahmed, deixava a chefia do governo interino, depois de decretar o estado de emergência e anunciar o adiamento das eleições previstas para 22 de janeiro. Morria Solveig Dommartin, 48 anos, atriz francesa, antiga colaboradora e companheira do realizador alemão Wim Wenders.

Em 2008, morriam Sir Edmund Hillary, o primeiro homem a conquistar o Evereste, o cume mais alto do Mundo, com 88 anos; e Pepín Bello, o último sobrevivente da "Geração de 27" e catalisador desse grupo cultural, na sua casa em Madrid aos 103 anos.

Em 2009, o filme "Slumdog Millionaire" conquistava três Globos de Ouro na cerimónia em Los Angeles, enquanto Kate Winslet se afirmava como a grande vencedora, com dois prémios como atriz.

Em 2010, Ana Paula Laborinho tomava posse como presidente do Instituto Camões.

Em 2013, morria Aaron Swartz, programador informático que criou o sistema RSS e cofundador do "site" Reddit, defensor da liberdade de circulação de informação na Internet, aos 26 anos, em Nova Iorque.

Em 2014, morria Ariel Sharon, ex-primeiro-ministro israelita, aos 85 anos, no hospital após passar os últimos oito anos em coma.

Em 2015, morria Anita Ekberg, atriz sueca estrela do filme "La Dolce Vita", de Federico Fellini, aos 83 anos, perto de Roma.

Em 2016, David Bowie, cantor britânico, morria aos 69 anos, após uma batalha de 18 meses contra o cancro. Morria José Vaz Guedes, antigo treinador e jogador do Sporting e figura incontornável na história do hóquei em patins nacional, aos 77 anos.

