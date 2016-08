Efemérides Lusa - 11 de agosto

Lisboa, 09 ago (Lusa) - Principais acontecimentos registados no dia 11 de agosto:

1579 – Morre, aos 76 anos, o matemático Pedro Nunes, nome do Humanismo português e da investigação europeia, autor do “Tratado das Esferas” e do sistema de medição das frações angulares, na origem do sextante.

1654 – D. João IV institui a Casa do Infantado.

1675 – É inaugurado o Observatório Astronómico de Greenwich, no Reino Unido.

1829 – O compositor polaco Frederic Chopin dá o primeiro concerto em Viena, Áustria.

1863 - O Camboja é declarado protetorado francês.

1897 – Nasce a escritora britânica Enid Blyton, criadora das aventuras dos Cinco e dos Sete.

1906 – O francês Eugene Augustin Lauste regista a patente da sonorização de filmes.

1912 – Marrocos passa a protetorado francês.

1914 – Os cidadãos judeus são expulsos da cidade de Mitchenick, na Polónia.

1918 – Grande Guerra 1914-18. Termina a Batalha de Amiens, decisiva para a vitória aliada no conflito.

1919 – É aprovada a Constituição Alemã, pela assembleia nacional de Weimar, primeira tentativa de democracia liberal.

1921 - Os EUA convidam as potências mundiais, vencedoras da Grande Guerra, para a conferência sobre o Extremo Oriente.

1927 – Caldas da Rainha passa a cidade.

1934 – Abre a prisão de alta segurança da ilha de Alcatraz, na Baía de São Francisco, EUA. Seria desativada em março de 1963.

1936 - Forças nacionalistas chinesas de Chiang Kai-Sekh entram em Cantão.

1937 - Morre a escritora norte-americana Edith Warton, autora de “A Idade da Inocência” e “A Casa do Incesto”.

1938 – Partidários nazis destroem a sinagoga de Nuremberga, na Alemanha.

1944 – II Guerra Mundial. As forças alemãs retiram de Falaise, França. Em Itália, o 8.º Exército norte-americano chega a Empoli, Florença.

1948 – Abrem os X Jogos Olímpicos da era moderna, em Londres, os primeiros desde o começo da II Guerra Mundial.

1952 - O príncipe Hussein é proclamado rei da Jordânia.

1956 – Morre o pintor norte-americano Jackson Pollock, um dos nomes mais influentes do expressionismo abstrato.

1960 – É proclamada a independência da República do Chade.

1961 – Guerra Colonial. É efetuada a primeira operação militar portuguesa com lançamento de paraquedistas, na região de Quipedro, Angola.

- A Índia anexa os enclaves de Dadrá e Nagar-Aveli.

1963 – Craveiro Lopes, antigo presidente da República Portuguesa, critica a política ultramarina de Salazar, em público.

1964 - O Chile rompe as relações diplomáticas com Cuba. Apenas três países da América Latina - México, Bolívia e Uruguai - reconhecem o regime de Fidel Castro.

1965 – Começa o motim racial de Watts, em Los Angeles.

1967 - A URSS informa os EUA da aceitação do acordo destinado a limitar a produção de armas nucleares.

1972 – Guerra do Vietname. A última companhia de combate do exército norte-americano abandona a frente de batalha, regressando aos EUA, no dia 23.

1975 – Os EUA vetam a entrada do Vietname do Norte na ONU.

1977 – O Panamá e os EUA assinam o acordo que atribui ao primeiro país a soberania sobre o Canal, em 2000.

1984 - Morre o ator português Raul de Carvalho, 83 anos.

1988 - A Al-Qaida nasce numa reunião dirigida por Bin Laden em Peshawar, no Paquistão.

1991 - Realiza-se, em Londres, a primeira implantação de células pancreáticas, produtoras de insulina.

1992 - Os EUA, o Canadá e o México assinam, em Washington, o Acordo de Comércio Livre da América do Norte (NAFTA).

1996 - Morre o maestro e compositor checo Rafael Kubelik, 82 anos.

1997 – O Banco Central da Bósnia entra em funcionamento.

2002 - A companhia aérea US Airways declara falência.

2003 - O ex-presidente da Libéria Charles Taylor entrega o poder ao vice-presidente Moses Blah e parte para a Nigéria, 14 anos depois de ter desencadeado a guerra civil.

2004 – A Coreia do Sul anuncia a construção de raiz de nova cidade capital, a 150 Km de Seul. Conclusão prevista para 2014.

- É encontrado o ensaio inédito “Retratos de Uma Londrina”, da escritora britânica Virginia Woolf, nos arquivos da Universidade de Sussex.

2005 - O jornal New Scientist noticia o “degelo sem precedentes” em grande parte da Sibéria ocidental.

- Começo da greve de dois dias dos trabalhadores da British Airways, no aeroporto de Heathrow, Londres, impedindo a deslocação de 100 mil passageiros em todo o mundo.

2006 – Assinatura do acordo para a prospeção de petróleo na baía de Peniche, pelo consórcio Petrobrás-Galp-Partex.

- Guerra Israelo-libanesa. O Conselho de Segurança da ONU aprova a resolução 1701 que prevê o cessar-fogo imediato, o envio de 15 mil militares libaneses e 15.000 capacetes azuis para o sul do país e a retirada das forças de Israel.

2007- O filme japonês "Ai No Yokan", de Masahiro Kobayashi, recebe o Leopardo de Ouro do Festival de Cinema de Locarno, Suíça. O projeto de cinema "Memories", que inclui uma curta-metragem do realizador português Pedro Costa, é galardoado com o prémio especial do júri.

- Morre Jean DeDieu Bilau Makiese, Madilou System, 57 anos, cantor de rumba da República Democrática do Congo.

2009 - A líder da oposição birmanesa, Aung San Suu Kyi, é condenada em Rangum a uma pena de 18 meses de prisão domiciliária.

- Morre Eunice Kennedy Shriver, irmã do antigo presidente John F. Kennedy, fundadora da organização Special Olympics, 88 anos.

2010 - David L. Wolper, produtor de filmes e séries, com destaque para a série "Raízes" de 1977, morre aos 82 anos em casa, em Beverly Hills.

- O escritor António Pocinho, de 52 anos, morre em Tomar.

2011 – O consórcio formado pela portuguesa ANA e pela China National Aviation Corporation (CNAC) conclui a venda da ADA - Administração de Aeroportos à Companhia do Aeroporto de Macau.

- Morre José Manuel Osório, fadista e estudioso de fado, aos 64 anos.

2012 - Os Estados Unidos conquistam a sua quinta medalha de ouro consecutiva no torneio feminino de basquetebol dos Jogos Olímpicos Londres2012, ao "cilindrarem" a França por 86-50, na final.

- A Jamaica conquista a medalha de ouro da prova de 4x100 metros masculina dos Jogos Olímpicos Londres2012 e bate o recorde do Mundo, fixando-o pela primeira vez abaixo dos 37 segundos.

- Morre Albert Freeman Jr., ator que desempenhou o papel de Elijah Muhammad no filme de Spike Lee, “Malcom X”, aos 78 anos.

2013 - O jamaicano Usain Bolt reconquista o título de campeão do Mundo de 100 metros, ganhando a final de Moscovo2013 em 9,77 segundos, com o norte-americano Justin Gatlin a ser segundo, em 9,85.

2014 – Morre Robin Williams, ator norte-americano, aos 63 anos de idade.

Este é o ducentésimo vigésimo quarto dia do ano. Faltam 142 dias para o termo de 2016.

Pensamento do dia: "Se deixássemos de tentar tão desesperadamente ser felizes, passaríamos, pelo menos, a viver melhores tempos". Edith Wharton (1862-1937), escritora norte-americana.

