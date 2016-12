Câmara da Nazaré e EDP assinam acordo para ligar energia a empresa do Valado dos Frades

Nazaré, Leiria, 22 nov (Lusa) – A Câmara da Nazaré a EDP puseram hoje fim ao conflito que impedia uma empresa da área empresarial do Valado dos Frades de ter energia elétrica e assinaram um acordo provisório para ligar a fábrica à rede pública.

“Assinámos hoje um acordo tripartido entre as três entidades [Câmara da Nazaré, EDP e MD Plastics] que vai permitir a muito breve prazo a ligação da empresa à rede pública de energia”, disse à agência Lusa o presidente da autarquia, Walter Chicharro.

O acordo estabelece “uma solução provisória, que já há um ano havíamos proposto à EDP e que registamos com agrado ter sido finalmente aceite, permitindo assim resolver o problema da empresa”, afirmou o autarca.

O conflito entre a autarquia da Nazaré arrastava-se há um ano com a EDP a reivindicar a entrega da propriedade das infraestruturas da Área de Localização Empresarial do Valado dos Frades para poder ligar à rede a única empresa ali instalada [a MD Plastic], enquanto a Câmara entende que deve ceder apenas a posse (que permite a gestão, mas não implica os mesmos direitos da propriedade) das mesmas.

A discordância entre as duas entidades impede a MD Plastics – que produz componentes plásticos para a indústria automóvel - de aceder à rede elétrica nacional, funcionando há um ano com recurso a um gerador.

O impedimento representa, segundo o sócio-gerente, Manuel Domingos, um prejuízo direto de “60 mil euros mensais”, relativo ao diferencial entre o valor que teria que pagar pela energia elétrica e o que que gasta atualmente com o aluguer de um gerador e o respetivo gasóleo.

Depois de quase um ano sem energia elétrica, a empresa intentou no Tribunal Administrativo e Fiscal [TAF] de Leiria um processo que deu razão à EDP, decisão que, na sequência de um recurso da autarquia, foi confirmada pelo Tribunal Central Administrativo do Sul.

Ainda assim, a Câmara manteve a sua posição, o que levou a MD Plastics a intentar no TAF um processo de execução coerciva da sentença, do qual aguarda decisão.

Em declarações à Lusa, Walter Chicharro assegurou hoje que a Câmara “acatará a decisão” do tribunal e que até que haja uma decisão definitiva vigorará o acordo em que a autarquia se compromete a suportar os encargos da ligação provisória e os custos de manutenção do Posto de Seccionamento.

Walter Chicharro estima que o processo em tribunal esteja decidido “antes da instalação de novas empresas no parque, que tem já metade dos lotes vendidos e mais duas empresas deram entrada com processos de licenciamento das suas instalações”.

O autarca adiantou, ainda, que o executivo irá “avançar com o processo burocrático de instituição da ALE, com todos os requisitos jurídicos que permitam às empresas aceder a benefícios por ali se instalarem”, já que, apesar de parte dos lotes já ter sido vendido no anterior mandato, “o anterior executivo não regularizou essa situação”, acrescentou.

