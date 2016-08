Pavilhões de parque das Caldas da Rainha podem ter interesse turístico

Caldas da Rainha, Leiria, 31 ago (Lusa) – Os pavilhões do Parque D. Carlos I, nas Caldas da Rainha, podem vir a ser classificados de interesse turístico, no âmbito de um protocolo assinado hoje entre o Estado e o município.

"O Estado compromete-se a promover este equipamento interessante para fins turísticos e a criar mecanismos de financiamento para a requalificação dos edifícios, com linha de financiamento do Banco Central Europeu", disse à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, Fernando Tinta Ferreira.

Os pavilhões e o casino, que fazem parte do património termal da cidade, vão integrar, assim, a lista dos 30 edifícios património do Estado que podem vir a ser valorizados para fins turísticos.

No documento, assinado entre o Turismo de Portugal, Direção Geral do Património Cultural, Direção Geral do Tesouro e Finanças e município, a autarquia compromete-se, por seu lado, a "lançar ainda este ano um concurso internacional" para vir a entregar a investidores hoteleiros privados a concessão dos pavilhões por 48 anos.

"Foi sempre nossa intenção que houvesse um investimento de requalificação dos pavilhões e do casino, integrando-os numa unidade hoteleira que pudesse beneficiar as águas termais e que tivesse também uma vertente de lazer", sublinhou o autarca, adiantando que existem já "manifestações de interesse por grupos nacionais".

Os pavilhões, que datam do final do século XIX, são da autoria do arquiteto, e então administrador do Hospital Termal das Caldas da Rainha, Rodrigo Berquó, que os concebeu como unidades de alojamento, um uso que nunca chegaram a ter e que podem vir a tê-lo passados dois séculos.

Depois das diversas utilizações que tiveram, entre as quais as de quartel militar e escola, estão hoje encerrados por questões de segurança.

"Se nada for feito, corremos o risco de parte dos edifícios poder ruir", explicou Tinta Ferreira, para quem "há urgência em preservar este património".

Por esse motivo, o município está também a preparar os procedimentos de um eventual concurso para efetuar uma intervenção, se não aparecerem interessados em avançar em breve com obras de transformação dos pavilhões num hotel de cinco estrelas.

A Câmara está também a fazer obras orçadas num milhão de euros no hospital termal, que deverá reabrir no próximo ano, segundo o autarca.

Em dezembro, o Hospital Termal, o Parque e a Mata das Caldas da Rainha passaram a ser geridos pela autarquia, que aceitou do Estado o património, comprometendo-se a investir quase 12 milhões de euros até 2020.

O auto de cedência estabelece que a Câmara pode gerir o hospital (incluindo ceder a sua exploração a privados) por um período de 70 anos, comprometendo-se a efetuar nos três primeiros anos obras de 2,5 milhões de euros.

No que respeita ao parque e à mata, o prazo de cedência será de 50 anos, comprometendo-se a autarquia a suportar investimentos na ordem dos nove milhões para reabilitar os pavilhões centenários que se encontram em risco de ruir.

FYC (DYA) // JLG

Lusa/Fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)