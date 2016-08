Universidade de Verão do PSD começa hoje com Jaime Gama entre os 'professores'

Lisboa, 29 ago (Lusa) - O ex-presidente da Assembleia da República Jaime Gama e o líder da oposição grega são este ano ‘professores' da Universidade de Verão do PSD, que começa hoje e termina domingo em Castelo de Vide.

O arranque da 14ª edição da iniciativa está agendado para o final da tarde, numa sessão que contará com a presença do vice-presidente do PSD Jorge Moreira de Silva.

No primeiro jantar da Universidade estará presente Duarte Freitas, presidente do PSD Açores, arquipélago onde este ano se irão realizar eleições a 16 de outubro.

Ao longo da semana, pela sala de aula de um hotel da vila alentejana de Castelo de Vide passarão professores como a ex-ministra das Finanças e atual vice-presidente do partido Maria Luís Albuquerque, o ex-ministro Miguel Poiares Maduro, a maestrina Joana Carneiro, o comissário europeu Carlos Moedas, o eurodeputado Paulo Rangel, entre outros.

Na quinta-feira, o jantar-conferência terá dois convidados: a ex-deputada e especialista em Direitos Humanos e Relações Internacionais Mónica Ferro e Nour Machlah, refugiado sírio da cidade de Alepo, que chegou a Portugal em 2014, para finalizar os estudos em Arquitetura na Universidade de Évora.

No sábado, o último jantar-conferência será com o presidente da Nova Democracia e líder da oposição grega, Kyriakos Mitsotakis, que lidera neste momento as sondagens.

Tal como acontece todos os anos, o encerramento da Universidade de Verão do PSD realiza-se ao final da manhã de domingo, pelas 12:00, com uma intervenção do líder social-democrata, Pedro Passos Coelho.

À mesma hora, a presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, estará em Peniche a encerrar a "Escola de Quadros" do seu partido.

Ao todo, a Universidade de Verão do PSD tem 100 ‘alunos' com idades entre os 18 e os 30 anos.

