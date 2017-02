Câmara de Torres Vedras investe mais de meio milhão no património

Torres Vedras, Lisboa, 18 jan (Lusa)- A Câmara de Torres Vedras está a investir mais de meio milhão de euros na conservação e valorização de património histórico existente no concelho, anunciou hoje o seu presidente.

A maior verba, 355 mil euros, é destinada à valorização do Castro do Zambujal, um povoado fortificado pré-histórico do Calcolítico na Península Ibérica, classificado em agosto de 1946 como monumento nacional.

"O objetivo é melhorar as condições de visitação e promover a fruição pública do próprio Castro enquanto destino turístico", afirmou Carlos Bernardes, em declarações aos jornalistas.

A intervenção prevê obras de conservação e restauro e a instalação de suportes de informação para o turista, tais como a disponibilização de áudio-guias.

Segundo o autarca, a candidatura do projeto foi aprovada, contando com um financiamento a 85% de fundos comunitários.

As obras vão ter um prazo de execução de seis meses.

A Igreja de São Pedro, monumento nacional datado do século XII e reconstruído de todo no século XVI, está a ser sujeita a obras interiores de restauro do teto e está fechada ao culto até ao final do ano, data apontada para a sua conclusão.

A intervenção, orçada em 150 mil euros, decorre na sequência da aprovação de financiamento comunitário resultante de uma candidatura apresentada pelo município e pela paróquia.

Numa primeira fase, foi substituída a cobertura exterior para resolver problemas de infiltração existentes.

O município está ainda a investir 100 mil euros na criação de um Centro de Acolhimento ao Visitante no Forte de São Vicente, património associado às Linhas de Torres.

O autarca adiantou que vão ser instaladas tecnologias para tornar o centro mais interativo, "para que o turista possa chegar e ter ali um ponto de conhecimento que até agora não existia".

As obras estão a decorrer e deverão estar concluídas até junho.

Apesar de avançar com um Centro de Acolhimento ao Visitante das Linhas de Torres, o município não abandonou a ideia de vir a ter no Forte da Forca um museu dedicado às Linhas de Torres.

As Linhas de Torres designam o conjunto das 152 fortificações e estradas militares espalhados pelos concelhos de Arruda dos Vinhos, Loures, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras e Vila Franca de Xira, construídas há 200 anos, no período das invasões francesas, para defender Lisboa das forças napoleónicas entre 1807 e 1814.

