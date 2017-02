Autárquicas: PSD recandidata atual presidente à Câmara das Caldas da Rainha

Caldas da Rainha, Leiria, 10 jan (Lusa) - A Comissão Política Distrital de Leiria do PSD aprovou a recandidatura de Fernando Tinta Ferreira à Câmara das Caldas da Rainha, disse à Lusa fonte partidária.

A escolha do atual presidente, Fernando Tinta Ferreira, para encabeçar a lista do PSD à Câmara das Caldas da Rainha foi aprovada por maioria pela Comissão Política Distrital, na sequência da proposta submetida pela secção das Caldas da Rainha.

“Foi uma decisão por unanimidade tendo por base o trabalho realizado nos três primeiros anos de mandato que consideramos ter resultado numa nova dinâmica positiva para a cidade e o concelho”, disse à agência Lusa o presidente da concelhia das Caldas da Rainha do PSD, Hugo Oliveira.

A “liderança forte” de Tinta Ferreira é, para o presidente da concelhia, “o garante da continuidade na aposta em algumas áreas cujos projetos necessitavam de mais do que quatro anos para ser concretizados”, acrescentou.

Entre as áreas em causa estão “a requalificação do património termal e a reabertura do hospital, a requalificação da Linha do Oeste e o desassoreamento da Lagoa de Óbidos”, dossiês que, explicou Tinta Ferreira, em 2013, quando se candidatou, apresentou como objetivos para cumprir ao longo de uma década.

Da candidatura de continuidade fará ainda parte “a requalificação das entradas da cidade e iniciativas para aumentar a atratividade do concelho e contribuir para o seu desenvolvimento”, adiantou o candidato.

Fernando Tinta Ferreira, de 52 anos, é formado em Direito e foi, durante 10 anos, quadro superior de um centro de formação ligado às pescas.

Foi dirigente associativo, integrou a Juventude Social-Democrata e desempenhou cargos em várias estruturas locais, distritais e nacionais.

Em 1988 foi eleito deputado municipal e, desde 1998 eleito vereador na câmara das Caldas da Rainha, a que preside desde 2013.

O PSD conta com quatro eleitos no executivo, o PS com dois e o CDS com um.

