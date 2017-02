PCP diz que reativação dos tribunais em Leiria reaproxima a Justiça às pessoas

Leiria, 09 jan (Lusa) - A Direção de Organização Regional de Leiria (Dorlei) do Partido Comunista Português (PCP) considerou hoje que a reativação dos tribunais no distrito representa uma "reaproximação da Justiça às pessoas".

Numa nota de imprensa, a Dorlei refere que "a decisão do Governo, no âmbito da reformulação da Lei de Organização do Sistema Judiciário, de reativar os tribunais de Alvaiázere, Ansião e Bombarral, com a criação do respetivo juízo de proximidade e de juízos de família e menores de Leiria e de Alcobaça e de alterar as áreas de competência territorial dos juízos de família e menores das Caldas da Rainha e de Pombal, representam um avanço no sentido da reaproximação da Justiça às populações e ao seu direito no acesso à mesma".

A Dorlei lembra ainda "o facto de as alterações agora introduzidas na Organização do Sistema Judiciário, entre as quais as que têm reflexo no distrito de Leiria, serem o resultado da intervenção do PCP, que desde o início do processo, na Assembleia da República e com as populações, se opôs à decisão do governo PSD/CDS de encerrar tribunais e negar o direito ao acesso à Justiça".

A direção do PCP de Leiria salienta, contudo, que "é preciso ir mais longe na reativação dos tribunais de Alvaiázere, Ansião e Bombarral", defendendo a eliminação da natureza de juízos de proximidade, "alargando as suas competências".

Para o PCP, desta forma, "representará uma reaproximação da Justiça às populações e será um travão ao processo de desertificação e abandono destas regiões mais desfavorecidas".

"As populações têm hoje grandes dificuldades no acesso à justiça, sobretudo aqueles que têm menos capacidade económica. Dificuldades decorrentes do valor das custas judiciais e da morosidade do funcionamento da justiça, agravadas com o afastamento das populações dos tribunais", acrescenta a nota de imprensa.

A Dorlei reforça que a "aproximação que agora se perspetiva obriga a que os tribunais sejam dotados dos meios materiais e humanos necessários para o seu efetivo funcionamento".

"Só assim as populações sentirão que a alteração política que se verificou no nosso país nas últimas eleições legislativas valeu a pena", remata o comunicado.

EYC // SSS

Lusa/Fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)