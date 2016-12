Forte de S. Miguel atraiu mais de 250 mil visitantes à Nazaré em dois anos

Nazaré, Leiria, 05 dez (Lusa) - O Forte de S. Miguel Arcanjo, na Nazaré, ultrapassou os 250 mil visitantes em dois anos de abertura ao público, informou a câmara, que prevê investir, até 2018, um milhão de euros na recuperação daquele património.

“Em 24 meses de abertura ao público registaram-se mais de 250 mil visitas ao forte e estimamos que até ao final do ano esse número suba para cerca de 260 mil”, disse à Lusa o presidente da Câmara da Nazaré, Walter Chicharro.

O monumento, que passou a estar aberto à visitação pública em 2014, entre os meses de julho a setembro e entre outubro e novembro, recebeu nesse ano 41.876 pessoas.

Em 2015, abriu portas entre os meses de abril e dezembro, tendo recebido 80.99 visitantes.

Já este ano, entre março e novembro, foram registadas 114 mil entradas, a que acresceram mas cerca de 14 mil visitas de escolas e outros organismos que beneficiam de uma redução de 50% nos ingressos, fixados a um euro para o público em geral.

Ou seja, especificou o autarca, “juntando aos 236.118 bilhetes vendidos, os pacotes com redução e as visitas no âmbito dos projetos ligados às ondas da praia do Norte, o número ultrapassa as 250 mil entradas, com picos de visitação sobretudo nos meses de verão”, mas também com “dias em meses como fevereiro deste ano, a verificar-se, em apenas três horas, 700 visitas”.

“Juntamente com as ondas da praia do Norte, o Forte de S. Miguel Arcanjo tem sido um forte atrativo para a deslocação de mais turistas e visitantes ao Sítio da Nazaré”, afirmou Walter Chicharro, sublinhando que, durante este ano, “todos os meses houve uma subida comparativamente aos mesmos meses do ano passado”.

A mais significativa registou-se em agosto deste ano, com 29 mil pessoas a visitarem o forte, mais seis mil do que no mesmo mês de 2015, em que foram contabilizados 23 mil visitantes.

Os números, sustentou o autarca, “confirmam a pertinência de o executivo ter decidido abrir o forte o ano inteiro” e a “autossustentabilidade” do espaço, que desde 2014, “entre entradas e vendas na duas lojas de merchandising [uma no forte e outra na vila], faturou mais de 300 mil euros” e fomentou a criação de cinco novos postos de trabalho.

Trata-se, no seu entender, de “um ativo patrimonial e turístico que muito contribui para a economia local” e “um elemento incontornável da imagem da praia do Norte e da Nazaré” cuja cedência à autarquia o executivo espera que venha a ser formalizada no próximo ano.

A cedência do monumento aguarda aprovação da Direção Geral do Tesouro e Finanças e, em simultâneo, está ser submetido à Agência Portuguesa de Ambiente “um projeto de recuperação dos acessos” ao monumento.

Após a cedência, este será também alvo de “uma reabilitação custeada pela câmara”.

No total, os dois projetos de recuperação terão um custo estimado de um milhão de euros e deverão estar concluídos “até ao final de 2018”, revelou o presidente.

O forte, que nos últimos anos foi assumido como sede dos projetos ligados às ondas gigantes da praia do Norte, alberga ainda o Centro Interpretativo do Canhão da Nazaré, resultante de uma parceria firmada em 2015 entre a câmara e o Instituto Hidrográfico.

Entre os vários conteúdos expostos destaca-se uma maquete ‘3 D’ do canhão (um desfiladeiro submarino com cerca de 5.000 metros de profundidade), informação sobre o submarino alemão U-963, afundado no final da 2.ª Guerra Mundial ao largo da Nazaré, e a Surfer Wall, um espaço museológico onde ‘big riders’ (surfistas) mundiais expõem as pranchas com que enfrentaram as ondas grandes da praia do Norte.

No local estão patentes a exposição histórica e documental intitulada “O Forte de S. Miguel Arcanjo: Guardião da Memória” e uma amostra fotográfica sobre a praia do Norte, entre outras exposições temporárias.

O monumento conhecido como farol tem também sido escolhido por organizações para a realização de eventos, entre os quais a Fundação Calouste Gulbenkian, que ali levou várias organizações não-governamentais britânicas na área do ambiente marinho, ou a World Surf League, que irá realizar, pela primeira vez, em Portugal a etapa do circuito mundial de ondas grandes da WSL, cujo período de espera decorre até 28 de fevereiro, na praia do Norte.

A temporada 2016 de abertura ao público termina a 31 de dezembro (encontrando-se o edifício fechado nos dias 24 e 25 de dezembro), mas o forte reabrirá portas a 28 de janeiro de 2017, após obras de manutenção do espaço e a renovação de conteúdos.

