BREVES: País (2.ª edição)

Redação, 29 ago (Lusa) – Notícias breves do País (2.ª edição):

CALDAS DA RAINHA: Feira da Hortofruticultura com 100 mil visitantes

A Frutus-Feira Nacional de Hortofruticultura das Caldas da Rainha, cuja 28.ª edição se realizou de 19 a 28 de agosto após ter sido reativada, recebeu este ano 100 mil visitantes, anunciou hoje a Câmara Municipal local, responsável pela sua organização.

O presidente da autarquia, Fernando Tinta Ferreira, fez um "balanço extremamente positivo" da feira, que regressou ao Parque D. Carlos I ao fim de 24 anos.

O autarca destacou "a participação de muito público, quer nos concertos quer nas restantes áreas temáticas do certame e inúmeras iniciativas que se realizaram".

TORRES VEDRAS: Autarca atendeu 30 cidadãos na praia de Santa Cruz

Cerca de 30 cidadãos foram atendidos durante este mês pelo presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras na praia de Santa Cruz, numa iniciativa de descentralização, informou hoje o município.

Mais de 40 assuntos foram abordados nesses atendimentos realizados às quintas-feiras, na escola básica do 1.º ciclo e jardim-de-infância daquela estância balnear, sendo que aproximadamente metade se relacionou com temas de áreas como o urbanismo, espaços verdes, limpeza urbana e trânsito, em Santa Cruz e no litoral do concelho de Torres Vedras. Segundo o presidente, muitos desses assuntos já estão resolvidos.

A iniciativa inseriu-se numa política de proximidade que tem vindo a ser desenvolvida pelo executivo à semelhança da realização de reuniões de câmara públicas descentralizadas e, a partir de setembro, com a realização de atendimentos nas sedes de freguesia duas vezes por mês, no período da manhã.

TORRES VEDRAS: Artistas em intercâmbio no Brasil

Artistas de Torres Vedras estão até sexta-feira em Araraquara, no Brasil, a representar o projeto Arte ao Centro, no âmbito de um intercâmbio entre estas duas cidades nas áreas da cultura e do urbanismo.

Nesse âmbito foi inaugurada no Palacete das Rosas Paulo A. C. Silva uma exposição coletiva de artistas contemporâneos de Torres Vedras e uma individual de aguarelas de António Bártolo.

TORRES VEDRAS: Estacionamento no Mercado gratuito aos domingos e feriados

O estacionamento no Mercado Municipal de Torres Vedras vai passar a ser gratuito aos domingos e feriados, a partir de setembro, anunciou hoje a Câmara Municipal.

A medida foi aprovada na última reunião do executivo municipal e resulta de uma proposta da empresa municipal Promotorres, que justifica a pertinência da gratuidade do parque de estacionamento do Mercado Municipal aos domingos e feriados tendo em conta a importância do mesmo no apoio à atividade deste mercado e o facto do estacionamento à superfície em Torres Vedras ser gratuito naqueles dias.

LISBOA: Jovem de 25 anos detido por posse de droga

A PSP deteve, na madrugada de sábado, em Lisboa, um jovem de 25 anos por posse de droga, durante uma ação de fiscalização automóvel, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a PSP refere que a detenção foi feita “durante uma fiscalização de um veículo automóvel e, ao verificar-se que o seu condutor apresentava uma atitude nervosa, levando à suspeita de que pudesse possuir algo de ilícito, foi o mesmo submetido a uma revista, tendo-lhe sido detetadas e apreendidas 1.238 doses de produto estupefaciente suspeito de ser cocaína, 13 doses de metanfetaminas”, além de 3.000 euros em dinheiro”.

No âmbito deste caso, a PSP realizou uma busca domiciliária, na qual apreendeu dois computadores portáteis, uma viatura, um telemóvel e 3.900 euros em dinheiro.

O suspeito, depois de ter sido presente a primeiro interrogatório judicial, ficou sujeito à medida de coação de apresentações bissemanais às autoridades.

SINTRA: Detido suspeito de roubo qualificado na zona do Cacém

A PSP deteve, na noite de quinta-feira, no Cacém, concelho de Sintra, um jovem de 21 anos suspeito de um crime de roubo qualificado, cometido naquela localidade, foi hoje anunciado.

A PSP, em comunicado, adiantou que “o suspeito, já com antecedentes criminais, terá sido anteriormente condenado pela prática de crimes de ofensa à integridade física qualificada, tráfico de estupefacientes e detenção de arma proibida”.

O detido ficou em prisão preventiva, depois de ter sido sujeito a primeiro interrogatório judicial.

MADEIRA: Cerca de 600 escuteiros em acampamento regional

O XXXIII Acampamento Regional (Acareg) reúne cerca de 600 elementos do Corpo Nacional de Escutas (CNE) da Madeira e da Região de Lisboa, entre 30 de agosto e 04 de setembro, no Chão da Lagoa, no Funchal.

O evento organizado pela Junta Regional da Madeira do CNE constitui atividades subordinado ao tema "Fraternidade do Lenço", um tema alusivo ao escritor J. R. R Tolkien, autor da obra "Senhor dos Anéis", informou a organização em comunicado.

O acampamento comportará cinco campos (um para cada secção e um de serviços) e conta com atividades náuticas, radicais, ateliês e a reconstrução do Parque Ecológico do Funchal, espaço afetado pelos incêndios que deflagraram na Madeira na segunda semana de agosto.

FARO: Polícia Marítima recolhe material de pesca do mar

O Comando-local da Polícia Marítima de Faro anunciou hoje ter recolhido no fim de semana um conjunto de redes e covos, numa extensão superior 500 metros, que deram à costa na praia de Faro, constituindo perigo para os banhistas.

Em comunicado, a Polícia Marítima informou que o material foi de imediato retirado da água e colocado no areal, sendo depois cortado em secções mais pequenas, para permitir o seu transporte.

A polícia acrescentou que a recolha das artes de pesca não constituiu perigo físico ou de salubridade para os frequentadores da praia nesse dia e no dia seguinte.

A operação envolveu dois nadadores-salvadores de serviço na praia, um nadador-salvador do Instituto de Socorro a Náufragos (ISN), um militar da Marinha e dois agentes, apoiados por vários veículos.

