Efemérides Lusa - 05 de setembro

Lisboa, 03 set (Lusa) - Principais acontecimentos verificados no dia 05 de setembro, Dia Internacional da Caridade:

1658 - Os holandeses tomam Jaffnaptam, última possessão portuguesa no Ceilão.

1666 – O arquiteto inglês Christopher Wren inicia a elaboração do projeto para a reconstrução de Londres, na sequência do grande incêndio que destruiu grande parte da cidade.

1735 - Nasce o compositor alemão Johann Christian Bach.

1774 - Reunião do primeiro Congresso Continental em Filadélfia.

1792 – Revolução Francesa. Eleição de Robespierre para a liderança da Convenção Nacional.

1857 - Morre Auguste Comte, filósofo positivista francês e pioneiro da Sociologia. Tinha 59 anos.

1877 - O astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli desenha o primeiro mapa de Marte.

1882 - Celebração do primeiro Labor Day, Dia do Trabalhador, nos EUA.

1920 - É proclamado o estado de sítio em Lourenço Marques, atual Maputo, para contenção dos movimentos operários.

1929 - Aristide Briand, chefe do Governo francês, propõe à assembleia da Sociedade das Nações a constituição dos Estados Unidos da Europa.

1939 – II Guerra Mundial. Os EUA declaram-se neutrais.

1944 - Bélgica, Holanda e Luxemburgo assinam o tratado de constituição do Benelux.

1946 - O pedido de entrada de Portugal na ONU não é aceite pela Assembleia Geral, por causa do regime ditatorial do Estado Novo, de Oliveira Salazar.

1957 – É publicado o romance “On the Road”, “Pela Estrada Fora”, do norte-americano Jack Kerouac, obra de referência do movimento “beat”.

1968 – Vítima de queda Salazar é hospitalizado.

1972 - O grupo palestiniano Setembro Negro ataca a Aldeia Olímpica de Munique, fazendo refém a delegação israelita. Os Jogos Olímpicos são suspensos. Morrem 11 atletas.

1975 - Fracassa o atentado contra o presidente norte-americano Gerald Ford, em Sacramento, Califórnia.

1977 - É lançada a sonda espacial norte-americana Voyager I.

1984 - É publicada a Lei-quadro do Serviço de Informações da República Portuguesa.

1986 - O poeta e ensaísta Octávio Paz é distinguido com a Grã-cruz da Ordem de Afonso X, o Sábio, de Espanha.

1988 - Morre o realizador radiofónico António Costa Macedo, responsável pelo Rádio Rural. Tinha 54 anos.

1994 - Começa na cidade do Cairo, Egito, a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento das Nações Unidas, com a participação de 170 países.

1995 - A França realiza, no atol de Mururoa, no Pacífico, o primeiro de uma série de testes nucleares.

1997 - Morre madre Teresa de Calcutá, aos 87 anos.

1999 - Milícias pró-integracionistas cercam a missão da ONU em Díli. Prossegue a violência no território.

2000 - A Espanha apresenta o anteprojeto do Plano Hidrológico.

2005 - UE e China assinam novo acordo sobre as quotas de comércio dos têxteis, desbloqueando a entrada de produtos no mercado europeu.

- 150 pessoas morrem na sequência da queda de um Boeing 737-200 da linha aérea indonésia ‘low cost’ Mandala, após a descolagem de Medan (Sumatra).

2006 – Morre, com 64 anos, Giacinto Facchetti, antiga estrela do futebol italiano, presidente do Inter de Milão.

2007 - O futebolista internacional moçambicano Fernando Matola morre num acidente de viação na África do Sul, quando viajava com destino ao seu país, onde deveria jogar pelos "Mambas" no fim de semana.

2008 – Têm início em várias províncias a votação para as eleições legislativas em Angola, as primeiras no país desde 1992.

- Morre, aos 103 anos, a criadora dos Bordados de Óbidos, Maria Adelaide Ribeirete, em sua casa, na Quinta da Penha.

2009 - Morre João Vieira, artista plástico, pintor, membro do grupo KWY, com René Bertholo, Lourdes Castro, Gonçalo Duarte, José Escada, Christo e Jan Voss, pai de Manuel João Vieira. Tinha 75 anos.

2010 - Shoya Tomizawa, piloto da Moriwaki no Mundial de Moto2, morre de acidente durante o GP de San Marino, aos 19 anos.

2011 - O ex-primeiro-ministro da Islândia Geeir Haarde começa a ser julgado num tribunal em Reiquejavique por ter sido acusado de negligência grave devido ao colapso do sistema financeiro do país.

- Morre Vann Nath, pintor que imortalizou nos seus quadros o horror do genocídio perpetrado pelos Khmer Vermelhos e um dos sete sobreviventes das suas prisões, a S-21. Tinha 66 anos.

2012 – Morre Augusto Calixto Pires, antigo dirigente do Sporting e membro do Conselho Leonino. Tinha 84 anos.

2014 - O Presidente moçambicano, Armando Guebuza, e o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, assinam um acordo de paz para acabar com meses de violência entre o exército e os ex-guerrilheiros.

- Representantes do governo de Kiev e dos separatistas pró-russos assinam um acordo de cessar-fogo no leste da Ucrânia, com mediação da Rússia e da OSCE.

===============.

Este é o ducentésimo quadragésimo nono dia do ano. Faltam 117 dias para o termo de 2016.

Pensamento do dia: "Depois de eliminarmos o impossível, o que nos resta, mesmo que seja improvável, deve ser a verdade". Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930), escritor escocês.

Lusa/Fim.

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)