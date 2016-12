Novas tecnologias transformam casa-museu de Óbidos em casa assombrada até janeiro

Óbidos, Leiria, 23 dez (Lusa) - A Casa-Museu de Maria José Salavisa, em Óbidos, foi transformada numa casa assombrada onde, até ao dia 01 de janeiro, os visitantes podem invocar fantasmas e conhecer superstições ancestrais através de novas tecnologias interativas.

O projeto, denominado “The nigtmare experience”, propõe “uma aventura assustadora” aos visitantes que se disponham a percorrer a Casa do Arco, onde em tempo viveram a arquiteta e decoradora de interiores Maria José Salavisa e o autor de cenários e figurinista Abílio de Mattos Silva.

O imóvel foi doado à autarquia de Óbidos para ali instalar uma casa-museu.

A ideia, desenvolvida por duas empresas de novas tecnologias e gestão de marcas, tem como ponto de partida a obra de Charles Dickens “Um conto de Natal”, em que um avarento é visitado por três espíritos.

Em Óbidos, onde a experiência é integrada no evento “Vila Natal”, a personagem é substituída por “uma bruxinha” que conduz famílias por “uma experiência mais suave”, explicou à Lusa Paulo Bica, responsável pelo projeto.

O “verdadeiro pesadelo” vive-se a partir das 15:00, quando a casa se transforma para “uma experiência mais para adultos”, com direito a amuletos de proteção para percorrer a casa assombrada por uma família desaparecida e uma criada decapitada.

São simuladas manifestações paranormais através “das últimas tecnologias na área das interfaces interativas, suportes digitais 3D, hologramas e tecnologias de reconhecimento, entre outras, usadas para provocar o susto e proporcionar uma experiência única”, acrescentou Paulo Bica.

A experiência, iniciada com uma visita a um espaço museológico que reúne “os 10 objetos mais assombrados de Portugal” prossegue com uma viagem virtual ao mundo da superstição, em que fantasmas e ‘poltergeist’ (entidades maliciosas e agressivas, que se alimentam das emoções e medos que causam) são evocados por computador.

Os visitantes podem encontrar, por exemplo, objetos projetados a partir de hologramas ou camas que se movimentam sozinhas.

O espaço, onde podem ser vistos fantasmas “em 360º” – em televisões que são portais para o ‘além’ ou quadros em que os retratados de mexem - pode ser visitado até ao final da Vila Natal, a 01 de janeiro de 2017, no âmbito de uma parceria entre a empresa Óbidos Criativa (organizadora do evento) e as empresas.

Para próximas edições estão a ser preparadas “novas experiências”, que poderão passar, por exemplo, por “um globo de neve gigante, onde os visitantes poderão rolar sendo fotografados ao longo do movimento”, revelou Paulo Bica.

DYA // ROC

Lusa/Fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)