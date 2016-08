BREVES: País

Redação, 04 ago (Lusa) – Notícias breves do País:

BOMBARRAL: BE exige reabertura da Extensão de Saúde do Pó

O Bloco de Esquerda (BE) exigiu a reabertura da Extensão de Saúde do Pó e questionou o Governo sobre a falta de profissionais no Centro de Saúde do Bombarral.

Numa pergunta dirigida ao Ministério da Saúde, o BE afirma que o Centro de Saúde do Bombarral conta com apenas cinco médicos, “número claramente insuficiente” para assegurar cuidados de saúde primários a “mais de 13 mil habitantes distribuídos pelas freguesias de Bombarral e Vale Covo, Carvalhal, Pó e Roliça”.

Para além do encerramento da extensão do Pó, alguns médicos estão em idade de reforma, o que levou a Assembleia Municipal a aprovar uma moção solicitando “a colocação do número de médicos, enfermeiros e funcionários que cubram os utentes do concelho, a reabertura da extensão de saúde de Pó, bem como do Serviço de Atendimento Permanente, dotado de meios de diagnóstico e a melhoria dos meios técnicos e das condições de trabalho dos profissionais do centro de saúde”.

MAFRA: Concerto a seis órgãos na Basílica

A basílica do Palácio Nacional de Mafra recebe no domingo um concerto a seis órgãos.

O concerto terá início às 16:00 e contará com a participação de João Vaz (órgão do Evangelho), Sérgio Silva (órgão da Epístola), David Pacceti Correia (órgão de S. Pedro d’Alcântara), Margarida Oliveira (órgão do Sacramento), Diogo Pombo (órgão da Conceição) e Daniela Moreira (órgão de Santa Bárbara).

Os bilhetes têm um custo de três euros.

MADEIRA: Governo designa Conselho da Diáspora

O Conselho do Governo Regional da Madeira designou hoje os elementos do Conselho da Diáspora Madeira, uma lista que será submetida a apreciação no Fórum Madeira Global, nos dias 08 e 09, no Funchal.

Nesta reunião, o executivo liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque autorizou a celebração de contratos-programa com diversas instituições num total de 112 mil euros, cabendo à Casa da Madeira em Coimbra uma comparticipação financeira de 27.500 euros.

A Associação de Desenvolvimento da Madeira vai receber 45.300 euros, a associação desportiva os Xavelhas 39.800 euros e o Aeroclube da Madeira mais de 4.400 euros.

LISBOA: Detidos cinco carteiristas em Santa Maria Maior

O Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis), da Polícia de Segurança Pública (PSP), através da Divisão de Segurança a Transportes Públicos, anunciou hoje ter detido, no dia 02 de agosto, na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, cinco carteiristas.

A PSP avançou em comunicado que, na Rua Augusta, às 20:15, duas mulheres furtaram a carteira de um turista que continha 75 euros e diversos documentos.

Na Praça D. Pedro IV, duas horas depois, três homens roubaram 80 euros e vários documentos de um visitante que se encontrava na cidade.

De acordo com a polícia, os detidos, com idades entre os 20 e os 38 anos, já possuem antecedentes criminais por situações semelhantes, tendo sido aplicada a medida de prisão com pena suspensa às duas suspeitas. Quanto aos restantes, há uma sentença marcada para hoje.

LISBOA: Tejo Sunny Market em Belém

A primeira edição do Tejo Sunny Market, no passeio ribeirinho do Museu de Arte Popular, em Belém, Lisboa, decorre entre sexta-feira e domingo, das 10:00 até às 20:00, reunindo mais de 30 marcas e artesãos portugueses.

O evento, que se estende até domingo, pretende "dinamizar a frente ribeirinha entre o Padrão dos Descobrimentos e a Torre de Belém, mostrando alguns dos melhores trabalhos das marcas e dos artesãos portugueses", refere a organização.

A entrada é livre e as próximas duas edições irão decorrer nos primeiros fins de semana de setembro e outubro.

CASCAIS: Homenagem a José Luís Gordo no Fado do Mercado

A edição Fado no Mercado vai decorrer no sábado, no Mercado da Vila, em Cascais, numa iniciativa que pretende homenagear José Luís Gordo, figura da cultura e da música portuguesas.

“Com mais de 300 poemas escritos e tendo sido reconhecido como Melhor Poeta de Fado no Prémio Amália Rodrigues, o Mercado de Cascais faz uma pública e justa homenagem a José Luís Gordo”, refere a organização.

O Mercado da Vila Cascais vai contar com vozes de Jorge Fernando, Fábia Rebordão, Joana Amendoeira, Miguel Capucho, Rita Gordo, Francisco Salvação Barreto e Maria da Fé, como a fadista que mais poemas de José Luís Gordo tem no seu reportório.

O Fado do Mercado é um evento anual que marca o calendário de atividades do Mercado da Vila, reafirmando aquela tradição em Cascais. A entrada é livre.

ACIDENTES: Publicadas recomendações para reduzir sinistros com tratores

Dois projetos de resolução do parlamento com recomendações ao Governo para aplicar medidas que reduzam o elevado número de acidentes envolvendo tratores foram hoje publicadas em Diário da República (DR).

Os projetos de resolução tinham sido apresentados pelo CDS e pelo PSD, tendo sido aprovados em sessão plenária na Assembleia da República no dia 20 de julho.

Algumas das recomendações inscritas em DR sugerem a promoção da sistematização futura de informação relativa a acidentes com tratores e máquinas agrícolas, a inspeção obrigatória para todos os tratores que circulem na via pública e a instalação de arco de proteção em todos aqueles que sejam anteriores a 1994.

A aplicação de medidas de apoio excecional aos proprietários de explorações agrícolas, que permita a substituição dos tratores antigos ou a sua adaptação por questões de segurança, é outra das medidas inscritas em DR.

