BREVES: País - 2.ª edição

TORRES VEDRAS: Ciclo de Órgão de Torres Vedras com concerto no sábado

O Ciclo de Órgão de Torres Vedras termina no sábado, com a atuação do Atelier de Órgão da Santa Casa da Misericórdia de Torres Vedras e da Escola de Música Luís António Rodrigues, pelas 16:00, na Igreja da Misericórdia.

Neste concerto, os alunos vão mostrar repertório trabalhados ao longo de 2016. Serão apresentadas peças alusivas à época de Natal, bem como obras de compositores de como Bach, Carlos Seixas, Beno Majer, Johann Pachelbel e Andrea Luchesi.

O Ciclo de Órgão de Torres Vedras teve como ponto de partida o restauro do órgão histórico Bento Fontanes, instrumento português do século XVIII, que se encontra na Igreja da Misericórdia de Torres Vedras.

MAFRA: Loja do Cidadão com 600 atendimentos diários

A Loja do Cidadão de Mafra, aberta desde o início de 2016, atendeu no seu primeiro ano de funcionamento 158 mil cidadãos, mais de 600 por dia, divulgou a câmara municipal em nota de imprensa.

No edifício que alberga a Loja do Cidadão, estão instalados diversos serviços de atendimento ao público que permitem ao cidadão tratar dos mais diversos assuntos.

A Loja do Cidadão de Mafra reúne serviços de várias entidades, públicas e privadas: câmara municipal, serviços da Administração Pública, Autoridade Tributária e Aduaneira, Instituto da Segurança Social, Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) e ainda um operador privado de gás.

POVOAÇÃO: Orquestra dá Concerto de Reis

O auditório municipal da Povoação, nos Açores, é palco no sábado, pelas 21:00 locais (mais uma hora em Lisboa), do Concerto de Reis pela Orquestra Ligeira da autarquia.

O programa escolhido para este Concerto de Reis contempla alguns clássicos da música jazz, pop, de Natal e temas da música açoriana.

A Orquestra Ligeira da Câmara Municipal da Povoação conta atualmente com 20 elementos.

LISBOA: Fogo deflagra em prédio devoluto na Vila Afifense

Um incêndio deflagrou hoje ao princípio da tarde num edifício devoluto da Vila Afifense, na freguesia de Alvalade, Lisboa, tendo-se propagado ao edifício contíguo, disse à Lusa fonte dos Sapadores Bombeiros.

“O fogo propagou-se à cobertura do edifício contíguo e atingiu uma pequena parte, mas está circunscrito e não há vítimas”, disse a mesma fonte pouco depois das 15:00.

O alerta foi dado às 14:36 e ocorreram ao local 25 bombeiros, apoiados por sete viaturas.

RIBEIRA GRANDE: Câmara promove ‘matinés’ entre filarmónicas

A Câmara da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, nos Açores, vai promover no domingo a quarta edição das ‘matinés’ entre filarmónicas, no Teatro Ribeiragrandense, atuando sete das oito bandas do concelho.

As ‘matinés’ entre filarmónicas é uma tradição retomada em 2014 pelo município que permite às bandas mostrarem ao público o trabalho que desenvolvem ao longo do ano.

Segundo o município, a continuidade das ‘matinés’ entre filarmónicas no ano de 2017 “traduz a aposta que a autarquia tem feito na área cultural através da promoção e divulgação” do que se faz no concelho.

ANGRA DO HEROÍSMO: Biblioteca promove concerto

A Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, em Angra do Heroísmo, nos Açores, promove no sábado um concerto de encerramento da exposição de presépios da coleção particular de Duarte Gonçalves da Rosa.

Serão apresentados os "Responsórios In Nativitate Domini", de Tomás de Borba, marcando-se assim o início do ano em que se celebra o 150.º aniversário do nascimento do compositor terceirense.

A encerrar o concerto, o coro de funcionários da biblioteca cantará três peças com música de Tomás Borba.

MAÇÃO: António Cotrim expõe “Rostos de Timor”

A Galeria do Centro Cultural Elvino Pereira, em Mação, vai receber no sábado, às 15:00, a exposição de fotografia "Rostos de Timor", da autoria de António Cotrim.

Em nota de imprensa da autarquia, pode ler-se que "Rostos de Timor" reúne 24 fotografias que "mostram a nobreza do povo timorense", representando para o fotojornalista "uma singela homenagem aos homens e mulheres de Timor que sofreram, lutaram e morreram pela liberdade e independência de uma terra que amavam e à qual queriam chamar 'o meu país'".

A mostra fotográfica vai estar patente ao público até 31 de janeiro, podendo ser visitada nos dias úteis das 09:00 às 17:30 e aos sábados entre as 14:30 e as 18:00.

António Cotrim é fotojornalista da agência Lusa e foi distinguido com o Prémio Gazeta 2014.

ABRANTES: Adriano Jordão em concerto de Ano Novo

A Igreja de São Vicente, em Abrantes, recebe no sábado, às 21:30, um concerto de Ano Novo com o pianista Adriano Jordão e o Quarteto Arabesco.

O concerto é marcado pelo repertório de Robert Schumann, nascido em 1810, que será interpretado por um pianista com meio século de carreira profissional e um quarteto criado em 2006.

AÇORES: PJ detém três homens suspeitos de tráfico de droga

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje a detenção nos Açores de três homens suspeitos de tráfico de droga e a apreensão de heroína para cerca de mil doses individuais e pólen de haxixe para mais de três mil doses.

Segundo o Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada da PJ, as detenções ocorreram no âmbito de uma investigação em curso, tendo sido realizadas diversas buscas domiciliárias na ilha de São Miguel.

Os detidos, entre os 20 e 30 anos, são também suspeitos de detenção de arma proibida e após serem presentes a primeiro interrogatório judicial ficaram em prisão preventiva, adianta a PJ.

PONTA DELGADA: Seminário sobre investigação na pesca e aquacultura

O Governo dos Açores promove no dia 17, em Ponta Delgada, um 'workshop' sobre “Investigação e Inovação Responsáveis – oportunidades e sinergias entre o setor da pesca e a aquacultura nos Açores”.

Esta iniciativa, que se realiza no âmbito do projeto europeu MARINA, financiado pelo Programa Horizonte 2020, pretende debater "uma proposta de roteiro comum sobre as necessidades e oportunidades para melhorar a eficiência e a utilização sustentável do oceano, tendo em conta os princípios de investigação e inovação responsáveis".

O 'workshop', que terá lugar no Teatro Micaelense, decorre entre as 09:00 e as 17:00 locais (mais uma hora em Lisboa).

AMADORA: "Encontros" com Rainha Vitória, Bogart e Dr. Faust

A Rainha Vitória, Humphrey Bogart e Dr. Faust são as personagens de mais uma edição dos "Encontros Imaginários na Amadora", que se realiza a 09 de janeiro, pelas 21:30, no auditório da Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos.

A iniciativa, dinamizada pela Associação Amadora - Passado, Presente e Futuro e Teatro Passagem de Nível, com o apoio da Câmara da Amadora, recorda a monarca do Reino Unido, o ator americano e o médico alemão através de textos originais de Hélder Costa.

Os encontros, com entrada livre, visam "o confronto de ideias através de personagens marcantes da História da Humanidade", pretendendo debater "o percurso irregular do conhecimento e da cultura, na política, na arte, na economia, nas religiões e na ciência", informou a autarquia.

"A aprendizagem pode ser lúdica, agradável e de dimensão popular. Ser culto sem ser elitista e popular sem ser populista", acrescenta a nota da autarquia.

