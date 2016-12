João de Macedo, Hugo Vau e António Silva nas meias finais do Nazaré Challenge de surf

Nazaré, Leiria, 20 dez (Lusa) - Os surfistas portugueses João de Macedo, Hugo Vau e António Silva apuraram-se hoje para a meias finais do Nazaré Challenge, quinta etapa do circuito mundial de surf de ondas gigantes.

Na primeira bateria do dia, João de Macedo surpreendeu ao alcançar o primeiro lugar, com um total de 22,13 pontos, impondo-se ao norte-americano Greg Long, ex-vencedor do circuito e que não conseguiu seguir em frente na prova lusa, arrecadando 11,29 no quarto lugar, atrás do compatriota Damien Hobgood (19,00) e do havaiano Aeron Gold (11,66).

Já António Silva, no terceiro ‘heat’ da primeira ronda, somou 12,14 pontos, mas viu o compatriota Nic Von Rupp fazer apenas 8,37, insuficientes para seguir em frente.

O experiente surfista Hugo Vau foi o último português a entrar no mar da Nazaré e discutiu o primeiro posto com Jamie Mitchel, com um de total 24,93, menos 0.31 que o australiano.

