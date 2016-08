BREVES: País (2.ª edição)

Redação, 26 ago (Lusa) - Notícias breves do País (2.ª edição):

PENICHE: Projeto de energia das ondas em consulta pública

O período de consulta pública para atribuição de um Título de Utilização Privativa do Espaço Marítimo Nacional (TUPEM), por dez anos, na zona da Almagreira, em Peniche, vai decorrer entre 31 de agosto e 20 de setembro.

O prazo foi estabelecido pela Direção-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Recursos Marítimos, no âmbito de requerimento da EW – Energy OY para a instalação de uma nova versão do dispositivo experimental do projeto WaveRoller Foak, destinado à produção de energia elétrica através da reconversão da energia das ondas.

A área ocupada pelo projeto será de 41,4 hectares, ao lago da praia da Almagreira, na freguesia de Ferrel, onde já anteriormente esteve instalado um dispositivo semelhante.

VILA FRANCA De XIRA: Largo de Alhandra vai ser requalificado

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira anunciou hoje que vai requalificar o largo da Rua Domingos de Assis, na localidade de Alhandra, uma obra orçada em 14.779 euros.

Em comunicado, a autarquia ribatejana explica que será requalificada a zona através da criação de um pequeno largo, que contemplará uma área de estadia.

A nota refere, ainda, que serão criados mais lugares de estacionamento, ressalvando que será "salvaguardada e enquadrada a velha bomba de água ali existente".

ALMADA: GNR faz explodir mala abandonada na Costa da Caparica

A equipa de inativação de engenhos explosivos da GNR fez explodir hoje uma mala abandonada junto a um restaurante no paredão da Costa da Caparica, Almada, segundo um comunicado divulgado pela Polícia Marítima de Lisboa.

Após o alerta, dado por um casal de idosos, uma equipa de 10 elementos da Polícia Marítima isolou a área para fazer uma avaliação da situação e pediu a colaboração de uma equipa de inativação de engenhos explosivos da GNR.

A mala foi depois deslocada para um local seguro, tendo sido destruída de forma controlada.

MADEIRA: PSP regista dois mortos nas estradas da região

Quarenta e nove acidentes registados esta semana nas estradas da Madeira fizeram dois mortos e dois feridos graves, anunciou hoje a Polícia de Segurança Pública (PSP).

As duas mortes ocorreram no concelho da Ponta do Sol, na madrugada da passada segunda-feira, tendo as vítimas sido um homem e uma mulher, ambos com cerca de 40 anos de idade.

Segundo a nota divulgada pelo Comando Regional da Madeira das ocorrências registaram ainda 16 feridos ligeiros, estando em destaque na origem dos acidentes a colisão (30), o despiste (13) e o atropelamento (cinco).

SANTARÉM: Carrilhão itinerante “Lvsitanvs” atua no sábado

O jornal Correio do Ribatejo promove no sábado à noite, no Largo do Seminário, em Santarém, um concerto com o Carrilhão Itinerante “Lvsitanvs”, no âmbito das comemorações do seu 125.º aniversário.

O concerto com os 63 sinos instalados num camião será antecedido de uma demonstração, ao final da tarde, no populoso bairro de São Domingos, refere uma nota do município.

O “Lvsitanvs”, um conjunto de 63 sinos transportados por camião, que é tocado por Ana Elias, apresenta “grande versatilidade”, pois “permite apresentar desde as Sinfonias de Vivaldi, às canções de Zeca Afonso, fados, e música de filmes, entre outros”, acrescenta.

SANTARÉM: Arte de Mondrian apresentada às crianças até 24 de setembro

A arquiteta e artista plástica Sandra Conde realiza até 24 de setmbro, através da leitura de obras do pintor modernista Piet Mondrian, no centro histórico de Santarém, oficinas de arte destinadas a crianças.

O projeto “Mondrian - fazendo arte” oferece às crianças a partir dos seis anos oficinas de arte com trabalhos manuais em diversos suportes (pintura, colagem, montagem, papel, tecido, painéis) e a introdução a temáticas como “teoria das cores”, em linguagem acessível ao público infantil.

No final do projeto, que se insere no movimento In.Artes do programa “Verão In.Santarém… É um Espanto!”, os trabalhos desenvolvidos pelas crianças vão ser mostrados ao público, indicauma nota do município.

SETÚBAL: Detido condenado por crimes de furto e explosão

Um homem de 27 anos, condenado por crimes de furto e explosão, que se encontrava em fuga há vários meses, foi detido pelas autoridades no cumprimento de um mandado do Tribunal de Setúbal, informou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Elementos do departamento de investigação criminal de Setúbal da PJ e da Guarda Nacional Republicana do Poceirão detiveram um homem que violou a medida de coação de obrigação de permanência na habitação, sob vigilância eletrónica, explicou a polícia numa nota.

Segundo o comunicado, o detido "foi, entretanto, condenado a pesada pena de prisão, pela prática de crimes de furto qualificado e explosão, por acórdão ainda não transitado em julgado".

O homem, no momento da detenção, encontrava-se na posse de arma branca proibida e vai ser presente a autoridade judicial para "reapreciação da medida de coação anteriormente decretada", acrescentou a PJ.

AZAMBUJA: Ponte de Tagarro reaberta ao trânsito

A ponte de acesso à aldeia de Tagarro, na freguesia de Alcoentre, na Azambuja, foi hoje reaberta ao trânsito, depois de ter estado temporariamente interditada, por risco de derrocada, informou hoje a Câmara Municipal.

Os trabalhos realizados na ponte de Tagarro compreenderam o escoramento provisório do arco, tendo sido ainda reforçado o tabuleiro da ponte, com uma laje de betão armado.

A obra demorou um mês a ser executada e representou um investimento municipal de cerca de 100 mil euros.

