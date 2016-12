BREVE: País (2.ª edição)

Redação, 16 dez (Lusa) – Notícias breves do País (2.ª edição):

VISEU: Despiste provoca sete feridos ligeiros

Sete pessoas ficaram hoje à tarde ligeiramente feridas no despiste de uma carrinha ocorrido na Estrada Nacional 228, no limite entre os concelhos de Tondela e de Viseu, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Segundo a mesma fonte, o despiste da carrinha de sete lugares deu-se entre Boa Aldeia (Viseu) e Caparrosa (Tondela), tendo os feridos sido transportados para o hospital da capital de distrito.

Ao local deslocaram-se meios do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), GNR e bombeiros das corporações de Viseu, Vouzela e Campo de Besteiros (Tondela).

"Foram mobilizados estes meios porque eram sete vítimas e não se sabia a gravidade, nem se havia encarcerados", justificou a mesma fonte.

LISBOA: Recolha de agasalhos para mais necessitados na Avenida da Liberdade

A iniciativa "Heat the street" volta à cidade de Lisboa a 23 de dezembro, na Avenida da Liberdade, para possibilitar a doação de agasalhos para os mais necessitados, foi hoje anunciado.

"A ideia consiste em pendurar casacos ou outros agasalhos que tenhamos em casa e já não tenham uso numa espécie de corda de pendurar a roupa, mas em tamanho gigante, utilizando as árvores da Avenida como suporte, que será aí colocada com o apoio da Junta de Freguesia de Santo António", explica a organização em comunicado.

Tal como nos eventos anteriores, quem quiser fazer doações, pode imprimir as etiquetas disponíveis na página do ‘Facebook' da iniciativa e colocar, junto aos agasalhos, a seguinte mensagem: "Estou aqui para ti. Se estiveres com frio, leva-me contigo para te aquecer".

Denominada "A corda mais quente", a iniciativa inicia-se pelas 18:00.

LISBOA: Arroios promove "Natal em movimento" para ocupar férias dos mais novos

A Junta de Freguesia de Arroios, em Lisboa, anunciou hoje que vai promover, entre 19 e 30 de dezembro, a iniciativa "Natal em movimento", que visa "ocupar a pausa letiva do Natal com as mais variadas atividades".

Dirigida às crianças e jovens dos seis aos 17 anos, a ação conta com atividades desportivas (natação, ginástica, basquetebol, futebol e atividades radicais), culturais (teatro e cinema), educativas (ateliês de arte e culinária) e recreativas (oficina de rádio), que decorrerão em espaços da Junta de Arroios, adianta a autarquia em comunicado.

ALJEZUR: GNR apreende fardo com 35 quilos de haxixe

Um fardo com cerca de 35 quilogramas de haxixe, equivalente a 70 mil doses individuais, foi encontrado hoje na praia da Barriga, no concelho de Aljezur, no Algarve, anunciou a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Em comunicado, a GNR indicou que o fardo com o produto estupefaciente foi encontrado no decurso de um patrulhamento dos militares do subdestacamento de Controlo Costeiro de Aljezur.

"Depois de ter sido detetado o volume suspeito, foram efetuados os testes no local que confirmaram a espécie do produto estupefaciente", disse à agência Lusa o oficial da Unidade de Controlo Costeiro da GNR, major Paulo Gomes.

Segundo aquele responsável, o volume encontrava-se "isolado na praia, não tendo sido detetadas quaisquer pessoas nem embarcações nas imediações".

OESTE: Centros de saúde com horário alargado devido à gripe

O Agrupamento de Centros de Saúde Oeste Sul anunciou hoje que alargou o horário dos centros de saúde do Cadaval, Lourinhã, Mafra, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras para fazer face aos casos de gripe.

O diretor António Martins explicou à agência Lusa que o período de gripe começou este inverno mais cedo do que no anterior e que se observa "um grande aumento de casos" face ao período homólogo.

O horário de funcionamento foi alargado até às 22:00 em Torres Vedras, até às 20:00 no Cadaval e na Lourinhã, enquanto em Mafra funciona 24 horas.

Aos fins de semana, o atendimento em Torres Vedras funciona das 08:00 às 20:00, das 08:00 às 14:00 na Lourinhã e Sobral de Monte Agraço, das 08:00 às 20:00 no Cadaval e 24 horas em Mafra.

CÂMARA DE LOBOS: Levantada interdição do acesso a fajã no Cabo Girão

O município de Câmara de Lobos anunciou hoje que foi levantada a interdição de funcionamento do teleférico e de acesso às fajãs no Cabo Girão, que foi vedado depois dos desprendimentos de rochas ocorridos a 12 de novembro.

Na mesma informação a autarquia adiantou que decorreu hoje uma reunião entre responsáveis que fazem parte do Dispositivo Integrado de Prevenção e Socorro, incluindo a Proteção Civil, bombeiros, a Guarda Nacional Republicana, a Polícia Marítima, o Laboratório Regional de Engenharia Civil e a Polícia de Segurança Pública, para fazer o balanço da intervenção efetuada para estabilizar a vertente da encosta da denominada Fajã das Bebras, tendo "o grupo emitido parecer positivo à suspensão dos trabalhos".

A autarquia salienta que, "após sinalizado o afloramento rochoso que apresentava sinais de instabilidade", foi decidido utilizar "duas almofadas de ar comprimido, as quais exerceram - em aplicação direta - uma força de 54 toneladas sobre material rochoso, que por sua vez provocou a sua queda parcial e controlada".

SANTARÉM: PJ detém suspeito da prática de crime de homicídio

Um homem com 55 anos de idade foi detido na quinta-feira pela PJ em Santarém, indiciado pela prática de um crime de homicídio na forma tentada e um crime de violência doméstica, anunciou hoje aquela autoridade policial.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, refere que os delitos foram cometidos no passado dia 15 de novembro, num jardim situado em Santarém, quando a vítima, um homem com 21 anos, "foi agredido com uma arma branca pelo detido quando tentava impedir que este continuasse a agredir a sua própria esposa".

Segundo a mesma nota, na sequência das agressões o homem "sofreu ferimentos graves e necessitou de receber tratamento urgente" em unidade hospitalar.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva, pode ainda ler-se.

CONSTÂNCIA: Biblioteca inaugura espaço dedicado a Alexandre O'Neill

A Biblioteca Municipal de Constância vai assinalar na segunda-feira, às 18:00, o 92.º aniversário de Alexandre O'Neill, inaugurando a secção ‘Espaço e Memória’, dedicada ao escritor, poeta, tradutor e publicitário.

O equipamento cultural é detentor, desde 1986, da biblioteca pessoal de Alexandre O'Neill (1924-1986), que “com Constância desenvolveu uma relação de estreita afeição", pode ler-se na nota de imprensa, que acrescenta que a data vai servir também para atribuir o prémio da 3.ª Edição do Concurso Literário Alexandre O'Neill, nas modalidades de conto e poesia, promovido pelo município de Constância.

