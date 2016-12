Câmara de Ílhavo lança corredor ciclável no acesso à Ponte da Barra

Ílhavo, Aveiro, 09 dez (Lusa) - A Câmara de Ílhavo aprovou a execução do projeto de um novo corredor ciclável, entre o nó da Avenida dos Bacalhoeiros e a Ponte da Barra.

Com um valor de cerca de meio milhão de euros, o projeto encontra-se previsto no Plano de Ação para a Mobilidade do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, tendo já aprovado o cofinanciamento de 85% de fundos europeus.

O corredor agora aprovado pelo executivo municipal faz parte do percurso de âmbito intermunicipal de ligação às praias, através da via paralela à A25.

"Será um elemento de distribuição do tráfego ciclável nos percursos casa/trabalho e o projeto do corredor ciclável vai intervir ao nível dos traçados, sinalética, pinturas e pontos de descanso", descreve uma nota de imprensa da autarquia.

Contempla também uma solução de traçado ciclável nos nós viários de acesso à A25, da Ponte da Barra e do denominado “nó” da Avenida dos Bacalhoeiros.

O corredor ciclável é “uma das peças fundamentais” para ligar a rede de pistas cicláveis, permitindo o acesso de Ílhavo e de Aveiro às praias de bicicleta, uma tradição que uma vez retomada permitiria aliviar a carga de automóveis nas zonas balneares da Barra e Costa Nova, dado serem curtas distâncias.

Existe já uma via paralela à A25 para bicicletas, mas apenas entre Aveiro e o nó da Friopesca, na Gafanha da Nazaré, que, por falta de continuidade, obriga os ciclistas a usar a malha rodoviária no concelho de Ílhavo e a atravessar a Via de Cintura Portuária para poderem aceder à Ponte da Barra.

O executivo municipal deliberou também aprovar a abertura de concurso público para a empreitada da primeira fase da “Requalificação da Avenida Fernão Magalhães, na Praia da Barra, pelo valor de 290.871,08 euros + IVA, com um prazo de execução de quatro meses.

O projeto visa a requalificação de passeios, ciclovias e plataforma para a circulação e estacionamento dos automóveis.

MSO // MSP

Lusa/Fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)