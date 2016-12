BREVES: Norte

Redação, 12 dez (Lusa) - Notícias breves da região Norte:

ÍLHAVO: BE reclama investimento em unidade de saúde

O Bloco de Esquerda questionou o Ministério da Saúde sobre a degradação das instalações da Unidade de Saúde Familiar Beira Ria, na Gafanha da Nazaré, que serve cerca de 20 mil utentes.

Segundo o Bloco de Esquerda, o edifício tem graves problemas estruturais, com a cobertura danificada, infiltrações de humidade recorrentes, tectos a ameaçar ruir e frequentes avarias na rede elétrica.

“Esta situação retira condições de trabalho aos médicos, enfermeiros e auxiliares de ação médica que trabalham nesta Unidade de Saúde, e penaliza fortemente os utentes que ali se deslocam”, pelo que “é imperioso adotar medidas para inverter esta situação degradante”, refere aquele partido.

Para o BE “é essencial intervir no edifico com celeridade, dotando-o de condições condignas, tanto para os utentes, como para os profissionais que ali trabalham”.

PORTO: 11ª Fase da Operação Tampinhas da LIPOR rendeu cerca de 28 mil euros

A LIPOR procedeu hoje à entrega dos donativos resultantes da 11ª fase da Operação Tampinhas, que decorreu entre janeiro e dezembro de 2015, e permitiu angariar cerca de 28 mil euros, distribuídos por 37 entidades (individuais/coletivas)

Segundo a LIPOR, acumulou-se um total de cerca de 39 toneladas, revertendo o produto da venda das tampinhas integralmente a favor da compra de material/equipamento ortopédico e similar para doação a instituições e particulares.

Esta iniciativa iniciou-se em abril de 2006 e no total das 11 fases já foram apoiadas 428 entidades e/ou pessoas em nome individual.

A LIPOR é a entidade responsável pela gestão, valorização e tratamento dos resíduos urbanos produzidos pelos municípios associados: Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do Conde.

AVEIRO: Refugiada curda dá conferência na Universidade

A Sala de Atos Académicos da Reitoria da Universidade de Aveiro recebe terça-feira, pelas 14:30, a palestra "Herro Mustafa - Lessons from an american refugee".

Trata-se da oportunidade de ouvir a experiência de vida de uma refugiada muçulmana curda, atual ministra conselheira da Embaixada dos Estados Unidos em Lisboa.

A apresentação estará a cargo do pró-reitor Filipe Teles, professor do Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território.

AVEIRO: Visita de embaixadores da América Latina

O Instituto para a Promoção e Desenvolvimento da América Latina promoveu a visita de uma delegação de embaixadores de vários países à cidade de Aveiro, que ocorreu sexta-feira.

Os Embaixadores dos Países da América Latina visitaram o Museu de Santa Joana e o Centro Municipal de Interpretação Ambiental (CMIA), onde a comitiva teve a oportunidade de conhecer melhor a Ria de Aveiro e foi apresentada a campanha de marketing territorial “Aveiro, Cidade dos Canais”.

Na receção, que decorreu nos Paços do Concelho, o presidente da Câmara de Aveiro aproveitou realçou a importância das relações com os países da América Latina, “valorizando as sinergias existentes, de forma potenciar a cooperação, apostando no apoio ao desenvolvimento económico e criação de novos investimentos”.

Estiveram presentes os embaixadores Jaime Durán (República Dominicana), Johana Tablada (Cuba), Ilka Varel de Barés (Panamá), Brígida Scaffo (Uruguai), Lissette Nalvarte (Peru), Oscar Moscariello (Argentina), Carmenza Jaramillo (Colômbia) e Luiz Figueiredo Machado (Brasil).

MSO/PM // JGJ

Lusa/Fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)