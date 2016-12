BREVES: Música

Redação, 23 dez (Lusa) - Notícias breves de Música:

Pianista Anne Kaasa toca no Palácio Foz

A pianista Anne Kaasa atua na próxima terça-feira, pelas 18:00, no Palácio Foz, em Lisboa, em que interpretará peças de Franz Schubert, Fredèric Chopin, foi divulgado por este espaço.

A norueguesa Anne Kaasa estudou no Conservatório de Trondheim, na Noruega, e depois com o pianista Edson Elias em Paris, como bolseira do Governo francês, tendo ainda trabalhado com o pianista Vladimir Viardo.

Radicada em Portugal, é atualmente professora de piano no Conservatório Nacional de Lisboa. Como solista apresentou-se no Wigmore Hall, em Londres, nos grandes auditórios da Fundação Gulbenkian, e do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, no Auditório Nacional, em Madrid, no Ateneu Romano, em Bucareste, no Palácio Sheremetev, SãoPetersburgo, na Rússia e no Bartók Memorial, em Budapeste, entre outros palcos.

A revista francesa Le Monde de la Musique apontou-a como “uma pianista que se destaca no abundante mundo de solistas pela profundidade das suas interpretações, pela fluidez do seu discurso musical e pela delicadeza do seu toque”.

Vendas do CD "Moura", de Ana Moura, dão-lhe tripla platina

A discográfica Universal Musica anunciou hoje que o mais recente álbum de Ana Moura, "Moura", atingiu três discos de platina, o que representa vendas superiores a 45.000 exemplares.

No mesmo comunicado a discográfica salienta o facto de a digressão mundial de Ana Moura, ter registado "concertos esgotados, desde logo na data de estreia no Olympia, em Paris".

Ana Moura, durante este ano, foi capa da edição de outubro da revista Songlines, recebeu o terceiro Globo de Ouro, pela canção “Dia de Folga” e o álbum anterior, "Desfado", alcançou, em termos de vendas, seis platinas.

Pedro Barroso atua em Lisboa

O cantor e compositor Pedro Barroso, autor de temas como “Menina dos olhos d’água”, atua no dia 07 de janeiro no Teatro TivoliBBVA, em Lisboa, anunciou a produtora Uau.

“Depois de recuperar de um período de doença, [Pedro Barroso] está pronto para voltar à música, no dia 07 de janeiro, com o espetáculo ‘Cantos de sempre’, no qual reflete vivências de uma geração e músicas assentes nos valores que o tornaram num dos principais cantautores da sua geração”, afirma a produtora em comunicado.

Pedro Barroso, de 66 anos, estreou-se discograficamente em 1970 com o disco “Trova-dor”, no ano anterior tinha sido apresentado no programa televisivo “Zip-Zip”, de Fialho Gouveia, Carlos Cruz e Raul Solnado.

Salvador Sobral em digressão a partir de janeiro

Salvador Sobral inicia o próximo ano com a série de espetáculos de apresentação do álbum de estreia, “Excuse Me”, anunciou a sua discográfica.

No dia 14 de janeiro Salvador Sobral atua no Teatro-Cine de Torres Vedras, no dia 25 de fevereiro no Teatro Garcia de Resende, em Évora, e no dia 04 de março no Centro Cultiral Olga Cadaval, em Sintra, e no dia 17 de março no Auditório Municipal de olhão, no Algarve.

“Excuse Me” foi editado em março passado pela Valentim de Carvalho, e marca a estreia discográfica de Salvador Sobral, sendo constituído por canções compostas pelo próprio em colaboração com o compositor venezuelano Leonardo Aldrey, e ainda por recriações de temas como "Autumn in New York" ou "Nem Eu", de Dorival Caymmi.

NL//GC

Lusa/Fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)