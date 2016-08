Festa de Verão mostra gastronomia popular nas Caldas da Rainha

Caldas da Rainha, Leiria, 03 ago (Lusa) – A gastronomia das Caldas da Rainha vai estar em destaque durante os 10 dias da Expotur – Festa de verão, certame que a partir de sexta-feira transforma o pavilhão de feiras num restaurante com mais de dois mil lugares.

A Expotur – Festa de verão ”é o maior evento turístico e etnográfico da região Oeste realizado em agosto, num espaço coberto”, afirmou António Marques, responsável pelo certame, que entre os dias 05 e 15 de agosto transforma o pavilhão de feiras e exposições num grande restaurante com 2.240 lugares sentados.

Organizado pela Câmara das Caldas da Rainha em conjunto com as 12 juntas de freguesia, o evento contará com 19 tasquinhas dinamizadas por coletividades e associações que ao longo de 10 dias servem aos visitantes petiscos típicos da gastronomia popular dos vários lugares do concelho.

A oferta inclui desde os famosos chícharos (leguminoso de origem árabe) com respos ao bacalhau com tiborna, a par de iguarias da lagoa de Óbidos, como enguias, mariscos e bivalves.

No espaço com 10.000 metros quadrados estarão também 117 pavilhões de exposição das potencialidades etnográficas do concelho e um palco por onde passarão diariamente ranchos folclóricos a artistas nacionais.

Anualmente a Festa de Verão dedica um dia aos emigrantes, que este ano escolheram o dia 11 para um almoço de convívio com “1200 caldenses espalhados por vários países do mundo que nesta altura do ano fazem questão de participar nesta festa”, adiantou António Marques.

O evento conta com um orçamento de 131 mil euros, mais cinco mil euros do que a edição anterior, e, segundo o responsável, deverá atrair cerca de 150 mil visitantes ao pavilhão, onde as entradas são livres.

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)