BREVES: Sociedade

Indústria do barro vermelho de Torres Vedras ajuda Madeira

A Câmara Municipal de Torres Vedras lançou um desafio aos habitantes e à indústria do barro vermelho do concelho para apoiarem na recuperação da ilha da Madeira, com a oferta de ‘telha marselha’ e ‘telha lusa’, tipologias utilizadas nas zonas afetadas.

A entrega poderá ser feita no Centro Operacional Municipal do Paul (acesso pela EN9, à saída de Torres Vedras, pela rotunda em direção a Matos Velhos), até ao final de agosto, todos os dias úteis, das 8:30 às 17:00.

A autarquia desafiou igualmente empresas de transportes marítimos a transportar as telhas oferecidas até à ilha da Madeira.

A campanha conta já com a adesão de uma cerâmica do concelho, que se dedica à produção de telhas.

Detido com mais de 100 doses de haxixe

Um jovem de 21 anos foi detido, na Nazaré, por se encontrar na posse de haxixe suficiente para a confeção de 110 doses individuais, divulgou a PSP.

Em comunicado hoje divulgado, a PSP esclarece que a detenção foi efetuada na sexta-feira, tendo a droga, avaliada em 154 euros, sido apreendida e o detido notificado para se apresentar em tribunal.

Novo espaço do projeto “Famílias comVida” é inaugurado em setembro

A Cáritas Diocesana de Lisboa e a Pastoral da Família do Patriarcado inauguram, no dia 05 de setembro, um novo espaço do projeto “Famílias comVida”, na freguesia lisboeta de Carnide, anunciou a Diocese liboeta.

O projeto “Famílias comVida” visa “criar uma rede de centros que ofereçam, a todas as famílias, de forma próxima e direta, um espaço e um serviço de acolhimento, acompanhamento e encaminhamento no âmbito das questões da família, segundo os critérios cristãos de construção e cuidado da família e da sociedade”, afirma a Cáritas em comunicado.

O novo projeto, uma parceria entre a Cáritas Diocesana de Lisboa e a Pastoral da Família da Diocese de Lisboa, projeta a sua atuação através de “uma estratégia conjunta de intervenção, integrando instituições, associações, movimentos, e voluntários, contribuindo para a realização da missão da Pastoral Social e da Pastoral da Família da Igreja na Diocese de Lisboa”, sublinha o mesmo documento.

As instalações em Carnide serão benzidas pelo cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente.

