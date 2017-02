BREVES: Cultura - 2.ª Edição

Redação, 17 jan (Lusa) - Notícias breves de Cultura:

Júlio Pêgo interpreta Painéis de S. Vicente de Fora no Museu Malhoa

"O Luto e os Painéis de Nuno Gonçalves" vão estar em análise pelo psiquiatra Júlio Pêgo, no Museu José Malhoa, nas Caldas da Rainha, na tarde do próximo sábado.

Os Painéis de S. Vicente de Fora, do pintor Nuno Gonçalves, que pertencem à coleção do Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, têm sido alvo de diversas interpretações desde que foram descobertos, em finais do século XIX, no Convento S. Vicente de Fora, em Lisboa.

Na sessão de entradas livres, marcada para as 15:30, o público terá oportunidade de saber mais sobre o que representam os painéis, abordar as possíveis personagens retratadas nas 60 figuras, “cuja identidade continua ainda hoje a suscitar imensas polémicas quanto à iconografia”, como escreve o Museu, no comunicado hoje divulgado.

Os painéis “têm um potencial de múltiplos significados e Júlio Pêgo tenta dar uma achega interpretativa”, no seguimento da tese de Jorge Filipe de Almeida, que afirma que as pinturas representam “o funeral simbólico do Infante D. Fernando”, acrescenta o Museu José Malhoa.

A apresentação do psiquiatra Júlio Pêgo está a cargo de Jorge Custódio que introduz o tema do uso da psicanálise no campo da investigação e interpretação históricas, e do seu significado.

“Fragmento entre Ruínas” de Heiner Müller no Cine-Teatro de Alcobaça

A peça “Fragmento entre Ruínas”, uma adaptação minimalista do texto “Hamlet Machine”, do dramaturgo alemão Heiner Müller, encenada pela Comunidade de Artistas Livres (CAL), sobe a cena no Cine-Teatro de Alcobaça João D’Oliva Monteiro, no sábado, dia 21.

“Através de uma representação minimalista, da procura performativa, de grande componente física e imagética”, a companhia conta “a vida deste Hamlet, que não quer mais ser Hamlet

O espetáculo, com encenação de Ana M. Leitão, foi criado em 2015, em Évora, tendo já sido apresentado em várias salas do país.

Anamar lança “Fortuna” na Livraria de Santiago em Óbidos

O primeiro livro da artista Anamar, intitulado “Fortuna”, vai ser apresentado no sábado, dia 21, pelas 17:00, na livraria de Santiago, em Óbidos.

A apresentação está a cargo de Sara Rodi e Isabel Medina, numa sessão em que o ator Virgílio Castelo lerá excertos da obra, considerada, por Isabel Medina, “uma viagem poética e espiritual, um testemunho vivo e uma reflexão intimista sobre a vida e o muito que somos”.

“Fortuna” terá uma primeira edição especial e limitada, com o selo NAVA.

