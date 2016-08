Autárquicas: Cristas diz que é tempo de dar palavra a concelhias e distritais

Lisboa, 31 ago (Lusa) - A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, não excluiu hoje protagonizar uma candidatura à Câmara de Lisboa, sublinhando, sobre as autárquicas de 2017, que este é o momento de dar a palavra às estruturas concelhias e distritais do partido.

Durante uma visita ao Centro Social e Paroquial de Arroios, em Lisboa, Assunção Cristas reiterou o que tem vindo a dizer desde que foi eleita no Congresso centrista de março, que o partido "apresentará uma candidatura forte e mobilizadora em Lisboa", sem negar que possa ser encabeçada por si.

Relativamente ao acordo com PSD, com quem os centristas estão em coligação em 15 câmaras, a líder centrista não avançou nenhuma data para fechar esse entendimento.

"Cada caso é um caso, cada município é um município. Neste momento, a palavra é das concelhias, é das distritais. Estamos a fazer o nosso trabalho de casa com muita tranquilidade. É natural que várias destas coligações se repitam, é natural que outras possam acontecer. O meu compromisso é uma presença mais forte do CDS ao nível autárquico", afirmou.

O CDS-PP lidera cinco Câmaras municipais desde as últimas eleições autárquicas.

"Em matéria de autárquicas, o tempo é de reflexão no CDS e, certamente, no PSD. Estamos a trabalhar com tranquilidade, dentro de um calendário que é o nosso e o que eu disse no Congresso do CDS sobre autárquicas é exatamente aquilo que se mantém", frisou.

Questionada sobre as polémicas que têm marcado a vida interna do CDS nas últimas semanas, nomeadamente a ida ao Congresso do MPLA e a presença de Maria de Lurdes Rodrigues na escola de quadros do partido, Cristas respondeu já falado publicamente sobre esses assuntos.

"Esta semana começamos a nossa escola de quadros e o que é importante reforçar é que na escola de quadros não temos aulas, temos debates. Os debates é suposto terem diversidade de opinião, suscitarem a reflexão e o espírito crítico. Acho que é isso que se espera dos jovens do CDS", acrescentou.

O antigo presidente da Juventude Popular Michael Seufert criticou a presença da ex-ministra de Sócrates Maria de Lurdes Rodrigues na Escola de Quadros do CDS, argumentando que "heranças" como a Parque Escolar não constituem um legado respeitável.

"Acho um bocado surreal. É muito positivo convidar-se opositores políticos, é importante haver essa tradição", disse à Lusa Michael Seufert, embora com uma ressalva:"Os partidos não são claques, mas acho que no caso de Maria de Lurdes Rodrigues há uma série de questões que não a fazem uma ex-ministra com a qual se tenha afinidade ou um trabalho que apresentaria com respeitável".

Maria de Lurdes Rodrigues será oradora num dos painéis da Escola de Quadros da Juventude Popular, que decorrerá entre quinta-feira e domingo, em Peniche, no distrito de Leira, marcando um dos momentos da ‘rentrée' centrista.

ACL // SMA

Lusa/Fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)