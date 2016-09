BREVES: País (2.ª edição)

Redação, 20 set (Lusa) – Notícias breves do País (2.ª edição):

FUNCHAL: Câmara ouve partidos para preparar orçamento para 2017

O vereador com o pelouro das Finanças da Câmara do Funchal, Miguel Silva Gouveia, reúne-se a partir de hoje com representantes das forças políticas representadas na Assembleia Municipal, visando a elaboração do orçamento da autarquia para 2017.

A primeira reunião aconteceu hoje com elementos do grupo municipal do CDS-PP, estando agendados para quarta-feira encontros com a CDU e deputados independentes, seguindo-se a Mudança [força que governa o município, inicialmente constituída por PS, BE, PTP, PND,MPT e PAN) no dia 22 e o PSD na sexta-feira.

Segundo a informação divulgada pela Câmara do Funchal, “estes encontros têm como objetivo dialogar com os grupos municipais sobre o contexto económico-financeiro em que se encontra a CMF e que define os pressupostos subjacentes às receitas previsionais e aos compromissos assumidos nas despesas”, podendo os vários partidos apresentar as propostas que “ gostariam de ver incluídas no Orçamento do Município em 2017”.

CALDAS DA RAINHA: PJ detém suspeito de incêndio em edifício

Um homem, de 58 anos, foi detido, nas Caldas da Rainha, “fortemente indiciado” pela prática de crime de incêndio em edifício, informou hoje a Policia Judiciária (PJ).

António Sintra, coordenador da Diretoria de Leiria da PJ, explicou à agência Lusa que na base do incêndio esteve “um conflito entre dois amigos”, um dos quais, após ter consumido bebidas alcoólicas, terá, na madrugada de domingo, “incendiado uma casa desabitada, ao lado da (…) do amigo, para que o fogo se propagasse”.

Do incêndio resultaram danos materiais e o detido aguarda a aplicação de medidas de coação.

FARO: Novo Banco promove conferência sobre turismo no Algarve

O Novo Banco organiza a conferência "O Turismo como Pilar da Economia Nacional" na próxima quinta-feira, no Campus Gambelas da Universidade do Algarve, em Faro, num evento que vai contar com a presença do ministro da Economia.

Além de Manuel Caldeira Cabral, também vão intervir o presidente do Novo Banco, António Ramalho, e uma série de responsáveis de empresas do setor, do Turismo de Portugal e da Universidade do Algarve.

"Com o objetivo de destacar a estratégia de sucesso que tem vindo a ser prosseguida no setor do turismo, com o envolvimento de todos os agentes (empresários, Estado e setor financeiro), e debater os desafios e oportunidades de crescimento futuro, esta conferência está integrada num Ciclo de Conferências que o Novo Banco vem realizando a nível nacional (já realizadas este ano em Aveiro, Leiria e Évora)", lê-se no comunicado do banco.

O turismo representa 6,3% do Produto Interno Bruto (PIB) português, com uma forte dinâmica ao nível das receitas, e é o maior setor exportador nacional, representando 45% das exportações de serviços, contribuindo positivamente para a redução do défice externo com um excedente comercial de 3.145 milhões de euros, de acordo com os dados do Novo Banco.

