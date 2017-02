Efemérides Lusa - 03 de fevereiro

Lisboa, 01 fev (Lusa) - Principais acontecimentos registados no dia 03 de fevereiro:

1468 - Data provável da morte do alemão Johann Gutemberg, criador da impressora.

1480 - Nasce o navegador português Fernão de Magalhães.

1488 - Bartolomeu Dias dobra o Cabo da Boa Esperança.

1536 - Morre, em Évora, o poeta e cronista português Garcia de Resende, compilador do Cancioneiro Geral. Tinha 66 anos.

1789 - É criada a Junta de Exame e Revisão do Código Legislativo português.

1809 - Nasce o compositor alemão Felix Mendelssohn, nome essencial do Romantismo.

1879 - É eleita a nova direção do Partido Republicano, composta por Oliveira Marreca, Latino Coelho, Sousa Brandão, Bernardino Pinheiro e Eduardo Maia.

1888 - É fundada a Associação Lisbonense de Proprietários.

1894 - O primeiro veleiro com casco de aço, Dirigo, é lançado à água em Bath, Inglaterra.

1904 - Nasce o compositor italiano Luigi Dallapiccola.

1915 - Grande Guerra de 1914-18. Tropas expedicionárias portuguesas partem para Angola.

1927 – Revolta Reviralhista, no Porto, primeiro levantamento contra a ditadura militar, saída do Golpe de 28 de maio de 1926.

1942 - Morre, em Lisboa, o escritor português e arabista David Lopes. Tinha 74 anos.

1943 - II Guerra Mundial. Bombardeiros britânicos atacam a cidade alemã de Hamburgo.

1957 – Gaston Lagaffe, Gastão Da Bronca, personagem de BD criada por Franquin, surge pela primeira vez na revista Spirou.

1959 – Morrem os artistas Buddy Holly, Ritchie Valens e Big Bopper, vítimas de um acidente aéreo. Três nomes da primeira fase do rock and roll nos anos 50 (Buddy Holly intérprete de "Peggy Sue" entre outros sucessos e Ritchie Valens famoso por "La Bamba").

1966 - Primeira “alunagem suave” de uma sonda espacial soviética (Luna 9) na Lua.

1969 - Assassínio de Eduardo Mondlane, primeiro presidente da FRELIMO - Frente de Libertação de Moçambique, em Der-es-Salaam, na Tanzânia, num atentado bombista, patrocinado pela PIDE. Tinha 48 anos.

- Yasser Arafat torna-se chefe da Organização para a Libertação da Palestina (OLP).

1971 - A nave espacial norte-americana Apollo-14 entra em órbita lunar.

1973 - Termina a guerra do Vietname, na data formalmente acordada no cessar-fogo entre os EUA e o Vietname do Norte. O acordo de paz será assinado mais tarde, em Paris.

1975 - O ministro da Economia português Rui Vilar apresenta os diplomas que regulam a reforma agrária.

1977 – Tem início o III Congresso da Frelimo (em Inhambane até 07), o primeiro depois da independência de Moçambique, em 1975, e que transforma a organização de frente armada contra o colonialismo português em partido de ideologia marxista-leninista.

1979 - Torres Vedras é elevada a cidade.

1982 - Os estados membros da CEE acordam participar no desenvolvimento das infraestruturas do interior de Portugal.

1985 - Sobreviventes dos campos de concentração nazi reúnem-se em Jerusalém para inaugurar o monumento às vítimas do campo de extermínio de Auschwitz.

1988 - Os 17 tripulantes da caravela Bartolomeu Dias desembarcam em Mossel Bay, na África do Sul, exatamente 500 anos depois do navegador português.

1989 – Morre, com 59 anos, o ator e cineasta norte-americano John Cassavetes, realizador de "Shadows", "A Child is Waiting", "Glória", "Love Streams".

1990 - VI Cimeira Ibérica. É antecipada, em relação ao calendário europeu, a livre circulação de pessoas entre os dois países.

1991 - O Partido Comunista Italiano assume a designação Partido Democrático de Esquerda.

1994 – Termina o embargo económico dos EUA ao Vietname, que vigorava há 19 anos.

- Primeiro cosmonauta russo num vaivém Discovery.

1995 – Morre, aos 74 anos, a cantora e atriz Maria da Graça, coprotagonista de "O Pátio das Cantigas".

2001 – Vitória de Ariel Sharon atribui ao líder da direita israelita a chefia do Governo.

2003 – Morre o cineasta João de César Monteiro, realizador de "Veredas", "Recordações da Casa Amarela", "Vai e Vem", Leão de Prata, Grande Prémio do Júri e Prémio da Crítica, em Veneza. Tinha 64 anos.

2004 – Medidas anti violência nos campos de futebol estabelecem a criação do cadastro de adeptos e o reforço do policiamento nos estádios.

- A CIA reconhece que as alegadas armas de destruição maciça iraquianas não constituíam uma ameaça.

– Assinatura de novo contrato de gestão entre o Estado e os responsáveis pelo Hospital Amadora-Sintra, o primeiro hospital público com administração privada.

2005 - Israel aprova a retirada de tropas da Cisjordânia.

- Morre, aos 100 anos, Ernst Mayr, biólogo e investigador britânico, dito "o Darwin do Século XX".

2006 – Manifestações no Reino Unido, Gaza, Jordânia, Irão, Turquia, Indonésia, Síria e Marrocos em protesto pela publicação de caricaturas do profeta Maomé, num semanário dinamarquês, no final de 2005.

- A pílula abortiva, até às nove semanas, passa a ser adotada nos hospitais portugueses.

- Morre, com 88 anos, José Vitoriano, antigo dirigente do PCP e vice-presidente da Assembleia da República.

2007 - Grupo de 46 países, incluindo Portugal, propõe a criação de uma organização das Nações Unidas para o meio ambiente.

- A etíope Meseret Defar bate o recorde mundial dos 3.000 metros em atletismo em pista coberta, em Estugarda.

2008 - É desmantelada uma célula terrorista paquistanesa em Barcelona (Espanha), onde deveria realizar um ataque no metropolitano, o qual constituiria o batismo do líder islamita radical Amir Baitulá Mehsud. Portugal seria um dos alvos europeus da referida célula.

- "Fado da saudade", de Carlos do Carmo e Fernando Pinto do Amaral, vence o prémio Goya para Melhor Canção Original na 22.ª edição dos Prémios Goya, no Palácio dos Congressos, em Madrid.

2009 - Morre António dos Reis Rodrigues, bispo auxiliar emérito do Patriarcado de Lisboa e bispo titular de Madarsuma. Tinha 90 anos.

2011 - A atriz francesa Maria Schneider, protagonista, ao lado de Marlon Brando, de "Último Tango em Paris", morre em Paris aos 58 anos.

- Morre, aos 77 anos, António Borges Coutinho, último governador civil do Distrito de Ponta Delgada, nomeado na sequência do 25 de abril de 1974.

- Morre, com 81 anos, Ben Gazzara, ator norte-americano conhecido pela sua carreira no teatro e no cinema.

- Zalman King, produtor de “Nove Semanas e Meia”, morre aos 69 anos.

2013 – Morre, com 79 anos, José Manuel Prostes da Fonseca, antigo secretário de Estado da Administração Escolar nos três primeiros governos provisórios após o 25 de Abril de 1974.

- Morre, aos 86 anos, Andre Cassagnes, inventor do brinquedo ‘Etch A Sketch’ (em português “O Cubo Mágico”)..

2014 – Morre, com 83 anos, Joan Adams Mondale, ou "Joana de Arte", como a passaram a chamar carinhosamente os norte-americanos pelo seu compromisso com a cultura.

Este é o trigésimo quarto dia do ano. Faltam 331 dias para o termo de 2017.

Pensamento do dia: "Que pensar de tudo isto? Em primeiro lugar, que a vida está má para os pobres. Depois que vivemos todos muito ocupados, nisto ou naquilo, inclusive na falta de ocupação". João César Monteiro (1939-2003), cineasta português.

