22-11-2016 Sociedade, Lusa, Lourinhã Lusa / Notícias

PSD queixa-se ao Tribunal de Contas por suspeita de ilegalidades na freguesia da Lourinhã

Lourinhã, Lisboa, 22 nov (Lusa) - Os membros do PSD na Assembleia de Freguesia da Lourinhã/Atalaia anunciaram hoje a apresentação de uma queixa no Tribunal de Contas, por suspeitarem de ilegalidades no orçamento participativo da Junta local, por alegada violação da Lei das Autarquias Locais.