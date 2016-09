V.S. Naipaul, a Bíblia e a obra camiliana nas novidades da BertrandCírculo

Lisboa, 01 set (Lusa) - O romance "Num estado livre", do escritor V. S. Naipaul, é publicado esta semana em Portugal, dias antes da presença do autor no Festival Literário de Óbidos, e é uma das novidades literárias do grupo BertrandCírculo, hoje apresentadas.

Com selo da Quetzal, "Num estado livre" valeu a V. S. Naipaul o prémio Booker em 1971. O autor, Nobel da Literatura em 2001, estará no Fólio, em Óbidos, no dia 22.

Ainda no que toca à Quetzal, este mês será lançado "o maior romance da rentrée" da Quetzal, tal como descreveu o editor, Francisco José Viegas: no dia 22 é apresentado o primeiro volume, com 450 páginas, da tradução de Frederico Lourenço da Bíblia, a partir do grego.

O projeto editorial, com seis volumes, estender-se-á até 2019, permitindo mostrar ao leitor "a heterogeneidade" dos livros do Antigo e Novo Testamento e, no caso dos Evangelhos, revela-se "o nascimento do romance moderno", disse o editor.

Para 2017 está garantida a edição de dois inéditos do autor chileno Roberto Bolaño, que morreu em 2003, um dos quais "O espírito da ficção científica", atualmente em tradução e que sairá em março.

"A ira de Deus sobre a Europa", de José Rentes de Carvalho, "O homem que escrevia azulejos", de Laborinho Lúcio, "A seta do tempo", de Martin Amis, e "À luz do que sabemos", de Zia Haider Rahman, também estão entre as novidades da Quetzal.

Da Bertrand Editora sairá, por exemplo, "Santuário", primeira obra do autor britânico Andrew Michael Hurley, que lhe valeu em 2015 o Prémio Costa de romance de estreia, e, em outubro, "História de um canalha", de Julia Navarro.

Eduardo Boavida, editor daquela chancela, sublinhou ainda a edição do primeiro título de uma coleção intitulada "Bertrand Shakespeare", com obras inéditas que se inspiram em textos do dramaturgo inglês.

O primeiro livro chama-se "O intervalo do tempo", de Jeanette Winterson, a partir de "O conto de inverno", de Shakespeare. Nos próximos três anos, a editora publicará obras de Howard Jacobson, Margaret Atwood, Jo Nesbo, entre outros.

Com selo da Temas e Debates, sairá "O diário do diabo - Alfred Rosenberg e os segredos roubados do Terceiro Reich", de Robert K. Whittman e David Kinney, sobre o "filósofo do Nazismo", referiu a editora Guilhermina Gomes.

Por aquela editora sairá ainda, no outono, "Paula Rego por Paula Rego", que reúne cinco entrevistas feitas por Anabela Mota Ribeiro, e - na senda de antologias dos irmãos Grimm, Hans Christian Andersen ou Edgar Allen Poe - sairá "Fábulas de La Fontaine".

O Círculo de Leitores publicará a série de quatro volumes "Camiliana", que reunirá todos os contos, novelas curtas, romances breves, cartas e textos jornalísticos de Camilo Castelo Branco, com organização e notas de José Viale Moutinho.

O grupo editorial anunciou ainda o lançamento da editora Contraponto - que toma o lugar da chancela anterior com o mesmo nome - com direção editorial de Francisco José Viegas e edição de Rui Couceiro.

Dedicada à não-ficção, a editora publicará, já em setembro, "Contas-Poupança", de Pedro Andersson, jornalista da SIC.

Em outubro sairão "Mota Pinto. Biografia", de João Pedro George, sobre o antigo primeiro-ministro e líder do PSD, uma das figuras ligadas à criação do Bloco Central, em 1983, e "Os nossos bancos. O que os banqueiros fizeram ao nosso dinheiro", de Helena Garrido, ex-diretora do Jornal de Negócios.

