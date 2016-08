Revista de Imprensa Regional

Redação, 05 ago (Lusa) - Destaques da imprensa diária regional:

NORTE

Correio do Minho:

- “Ponte de Lima requalifica Centro Histórico de Arcozelo””

- “Volta à Portugal em Bicicleta: Barcelense José Gonçalves vence 7.ª etapa ao Sprint”

- “António Salvador para domingo: Superação, Ambição, União”

Diário do Minho:

- “Gualterianas põem Guimarães em festa”

- “Braga abre à internacionalização concurso de bandas filarmónicas”

- “Salvador pede apoio aos adeptos para o jogo da Supertaça”

CENTRO

Diário As Beiras:

- “Universidade Sénior do Mondego nasce no Colégio S. Martinho”

- “Pais aderem à reutilização dos livros em Coimbra”

- “Cantanhede: 26.ª EXPOFACIC 2016: Picadeiro chama público de todas as idades”

Diário de Aveiro:

- “Estarreja: Cavalo na A29 provoca acidente aparatoso”

- “Arouca continua a fazer história”

- “Gafanha da Nazaré: Grandes veleiros podem começar a ser visitados hoje”

Diário de Coimbra:

- “Costinha assume protagonismo da Briosa na II Liga”

- “Instalação do 'call center' da Altice confirmada no multiusos do mercado de Oliveira do Hospital”

- “João Real renovou e Rabiola rescindiu. Capitão da Académica sai assim do grupo incluído no despedimento coletivo”

Diário de Leiria:

- “100% De água segura em 4 concelhos – Alcobaça, Bombarral, Alvaiázere e Pedrógão grande”

- “Praia do Pedrógão estreia Carnaval de Verão”

- “Abiul quer divulgar história da vila através do Bodo”

- “Viseu: Feira de São Mateus arranca hoje”

Diário de Viseu:

- “Câmara sai da recolha do lixo em Viseu”

- “38 Dias a feirar com São Mateus”

- “Zé Turbo reforça ataque do Tondela”

SUL

Diário do Sul:

- “Monsaraz: Autarquia quer finalizar requalificação das muralhas e reabilitar caminhos”

- “Ponte 25 de Abril comemora amanhã 50 anos”

- Litoral Alentejano: Costa de S.to André de novo recolhida para campanha da Turismo do Alentejo”

ILHAS

Açoriano Oriental:

- “Emigrante morta à fome nos EUA”

- “PS repete oito cabeças de lista nas eleições”

- Sindicato do pessoal de voo faz ultimato à SATA”

Correio dos Açores

- “Novas regras para Alojamento Local entram em vigor na região”

- “Governo, garante que, para já, não vai construir mais uma faixa de rodagem [em via de S. Miguel]”

- “Ponta Delgada: vendas aumentaram e deixam comerciantes satisfeitos”

Diário dos Açores:

- “Novo regime prevê hostels como estabelecimentos de Alojamento Local”

- Corvo continua sem médico dentista, denuncia PPM”

- “Nova aplicação para telemóveis torna processos clínicos acessíveis aos utentes”

Diário Insular:

- “Graciosa tem de resolver problema de água dentro de 10 anos”

- “Camané trouxe a magia do fado” –

- “Regime de Alojamento Local: Hostels passam a ter regras”

