BREVES: País

AZAMBUJA: Câmara reduz taxa de ocupação do mercado mensal

A Câmara Municipal de Azambuja anunciou hoje que vai reduzir em 48 cêntimos a taxa de ocupação que é cobrada aos vendedores do mercado mensal.

A pretensão da autarquia ribatejana é que o valor da taxa, que estava fixada em 1,23 euros por metro quadrado, passe para os 75 cêntimos.

CASCAIS: Fundação O Século apresenta Cartão Amigo do Século

A Fundação O Século apresenta hoje o projeto “Amigos do Século” e o Cartão Amigo do Século, iniciativa promovida com o objetivo de tentar alcançar a autossustentação da daquela instituição, foi hoje anunciado.

O Cartão Amigo do Século “irá conceder descontos nas lojas e serviços prestados pelos parceiros âncora [da instituição] e empresas aderentes, em valores muito superiores ao valor da quota anual, que é de 20 euros”, refere a fundação em comunicado.

O Cartão Amigo do Século “será disponibilizado junto do público nos estabelecimentos comerciais aderentes e no ‘site’ da Associação Amigos da Fundação O Século”.

A iniciativa é “uma de várias promovidas pela Fundação O Século com o objetivo de tentar alcançar a autossustentação da instituição”, que enfrenta “dificuldades financeiras”.

ODIVELAS: Festival da Marmelada ‘adoça’ centro histórico

A cidade de Odivelas vai acolher entre sexta-feira e domingo a 3.ª edição do Festival da Marmelada Branca, iniciativa que decorre no Largo D. Dinis.

De acordo com alguns historiadores, a marmelada branca é um doce conventual exclusivo de Odivelas, tendo sido inicialmente confecionada no Mosteiro das Bernardas. Em dias festivos, era oferecida aos convidados sob a forma de pequenos quadrados.

Gambas com marmelada branca, fatias de vitela com arroz decoradas com marmelada branca e mousse de marmelada branca são alguns dos pratos incluídos no festival.

Além de espaços gastronómicos, o evento contempla atuações musicais, com destaque para o cantor Quim Barreiros, peças de teatro e visitas ao Mosteiro de São Dinis e São Bernardo, local onde se acredita estarem depositados os restos mortais do rei D. Dinis.

LOURES: Santo Antão do Tojal recebe Feira Setecentista

A freguesia de Santo Antão do Tojal, em Loures, vai ser palco, nos dias 24 e 25 de setembro, de mais uma edição da Feira Setecentista e do Desfile Etnográfico, no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Turismo.

O evento, organizado pela Câmara de Loures e pela União das Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, é assegurado por um conjunto de figurantes que trajará vestuário típico do século XVIII.

No dia 24 os visitantes poderão assistir a um desfile etnográfico, composto por mais de duas centenas de figurantes, que representarão as classes sociais da época, nomeadamente a nobreza, o clero e o povo.

Já no dia 25 haverá uma visita ao palácio dos Arcebispos e um churrasco popular.

LOURES: Exposição de Mário Viegas inaugurada na sexta-feira

O Parque da Cidade de Loures (Adão Barata) vai acolher a partir de sexta-feira uma exposição sobre a vida e a obra do poeta Mário Viegas, designada "O Sonho ao Poder", anunciou hoje a Câmara Municipal.

A exposição, que estará patente até ao dia 30 de outubro na sala multiusos, está integrada no programa "Loures Teatro-a Teia" e apresenta um conjunto de registos de teatro de humor, áudios de poesia, vídeos, fotografias e peças do espólio pessoal de Mário Viegas.

A entrada na exposição é gratuita.

TRANSPORTES: Comboio da Ponte 25 de Abril pode ser pago por ‘smartphone’

A Fertagus e a Via Verde anunciaram hoje o lançamento de uma aplicação (‘app’) que permite viajar nos comboios da Ponte 25 de Abril, entre Lisboa e Setúbal, com um ‘smartphone’, sem compra prévia de bilhete.

O cliente poderá instalar a ‘app’ no seu ‘smartphone’, associar-lhe a sua referência de pagamento Via Verde e utilizar a aplicação para determinar o início e o fim da viagem.

O sistema calcula qual a melhor tarifa e efetua o pagamento através da conta Via Verde do cliente. A aplicação, lançada numa parceria entre a Fertagus, a Via Verde e a Novabase, permite ainda ao cliente comprar uma assinatura (passe) mensal.

De acordo com os promotores, o sistema implica que o passageiro tenha o telemóvel a funcionar e com acesso à internet, mas, caso este não esteja a funcionar no momento de uma eventual fiscalização, a situação poderá ser regularizada posteriormente, porque a ‘app’ guarda a informação sobre a existência ou não de um título de transporte ativo para aquela viagem.

OESTE: Polícia Judiciária faz detenção por rapto, violação e roubo

A Polícia Judiciária anunciou hoje, em comunicado, que identificou e deteve um homem, reformado, de 67 anos, indiciado pela prática de crimes de rapto, violação e roubo.

Os factos foram cometidos no fim de semana em Torres Vedras, Rio Maior e Caldas da Rainha, e a vítima foi a ex-companheira do presumível autor, uma mulher com 57 anos de idade.

A investigação da PJ permitiu concluir que o detido mantinha uma atitude obsessiva em relação à vítima, tendo vindo a ser detido para acabar com o alegado perigo de continuação de práticas delituosas.

