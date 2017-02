Mau tempo: Restrição de acessos a locais junto ao mar na zona oeste

Peniche, Leiria, 01 fev (Lusa) - A Autoridade Marítima decidiu hoje interditar o acesso à marina e ao molho Leste em Peniche, a marginal da Foz do Arelho (Caldas da Rainha) e os passeios marítimos da Areia Branca (Lourinhã) e Santa Cruz (Torres Vedras).

Entre quinta e sexta-feira, os molhes Leste [junto à praia dos Supertubos] e Oeste [junto à marina] em Peniche vão estar "restritos à circulação de pessoas ou viaturas", disse à agência Lusa o Capitão do Porto de Peniche, Marco Augusto.

Nas Caldas da Rainha, o passeio marítimo e a marginal da Foz do Arelho vão estar também fechados à circulação de pessoas e viaturas, assim como o acesso ao paredão da Praia da Areia Branca (Lourinhã).

Em função do estado do mar, a Autoridade Marítima pode vir ainda a restringir o acesso à ilha do Baleal, ao Cabo Carvoeiro e fechar a marginal norte, em Peniche, e o passeio marítimo de Santa Cruz (Torres Vedras).

Em comunicado, a Proteção Civil Municipal da Lourinhã informou hoje que decidiu também interditar o estacionamento da praia local de Porto Dinheiro a partir de quinta-feira.

